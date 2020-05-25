Экономика

КомпанияКомпанияШувалов сообщил о продаже еще 20% КБ «Стрелка»

ВЭБ.РФ, договорившийся о покупке 20% доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, ожидает, что такую же долю может приобрести еще один участник рынка, сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов. Он также описал «идеальных кандидатов» на роль совладельцев «Стрелки».
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Шувалов анонсировал продажу еще 20% «Стрелки»

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Шувалов переводит «Стрелку»

Konkurent.ru01:26

Шувалов: еще 20% акций КБ «Стрелка» могут быть проданы

Будущее России. Национальные проекты03:15
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КБ Стрелка
Работает в области стратегического консалтинга и специализируется на комплексных городских решениях, пространственном планировании и управлении проектами. В структуру компании входят экспертные центры городской антропологии и экономики, городского планирования, GIS-аналитики и др. КБ Стрелка в качестве консультанта сотрудничает с частными компаниями, государственными учреждениями и некоммерческими организациями.
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