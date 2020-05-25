Экономика
КомпанияШувалов сообщил о продаже еще 20% КБ «Стрелка»
ВЭБ.РФ, договорившийся о покупке 20% доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, ожидает, что такую же долю может приобрести еще один участник рынка, сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов. Он также описал «идеальных кандидатов» на роль совладельцев «Стрелки».
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Общество
Последний звонок пройдет 25 мая в онлайн-формате
Rambler News Service 23 мая в 06:30
Политика
Рогозин заявил о необходимости новой орбитальной станции
«Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать немедленно работу по созданию новой орбитальной станции», — сказал Рогозин.
REGNUM 04:50
Энергетика
Катар решил существенно потеснить «Газпром» на европейском рынке
Доха, 24 мая 2020, 22:44 — REGNUM Основной конкурент российской государственной корпорации «Газпром» на европейском рынке, катарская компания Qatar Petroleum хочет существенно потеснить монополиста из РФ, а в перспективе минимизировать его влияние в регионе.
REGNUM вчера в 15:44
Общество
Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»
Екатеринбург, 25 мая 2020, 10:40 — REGNUM Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
REGNUM 03:40
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Коронавирус охватил все районы Ростовской области
За сутки география заболеваемости расширилась, теперь все районы Ростовской области поражены коронавирусом.
Kursk.com вчера в 04:03
Общество
В Подмосковье откроются кафе и парикмахерские
С 25 мая в Подмосковье планируется вновь открыть офисы продаж квартир и автосалоны.
Финансовая газета вчера в 08:03
Общество
Операторы заявили о риске банкротств из-за бесплатного доступа к значимым сайтам
Региональные операторы связи могут столкнуться с риском банкротства, а также снижением качества услуг в случае принятия законопроекта о бесплатном доступе к социально значимым ресурсам.
Коммерсантъ 04:28
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Общество
У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
Общество
Где в Самарской области выявили новых заболевших коронавирусом 25 мая
Сегодня, 25 мая, в региональном оперативном штабе уточнили, где были найдены новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области.
Pro Город Самара 04:38
Общество
В Тульской области за сутки выявили 111 носителей коронавируса
Тула, 25 мая 2020, 10:57 — REGNUM 111 случаев заражения коронавирусом выявлено за последние сутки на территории Тульской области, об этом сообщил 25 мая региональный штаб.
REGNUM 03:57
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
Еще одна европейская страна заявила о победе над коронавирусом
Еще одна европейская страна, Черногория, объявила о победе над коронавирусом.
Lenta.ru 05:03
Политика
В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян
Известия вчера в 19:16
Кино
Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel
Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel.
Pravda.Ru вчера в 09:32
Происшествия
СК попросил арестовать захватчика банковского отделения в Москве
Следственный комитет России в понедельник попросил арестовать захватчика банковского отделения в центре Москвы Алексея Барышникова.
Известия 03:52
Технологии
Первая сеть 5G появилась в Швеции
Первая общественная сеть 5G заработала в столице Швеции, сообщил в воскресенье телеканал SVT Nyheter.
Интерфакс вчера в 20:28
Кино
Первый трейлер экранизации комикса «Майор Гром: Чумной Доктор» выйдет 27 мая
27 мая состоится прямой эфир, в рамках которого будет представлен первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — экранизации одноименного комикса издательства Bubble.
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Наука
Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле
В СССР в начале 1960-х было заложено 14 сверхглубоких скважин, из них только Кольскую бурили ради науки.
Discover24 вчера в 14:42
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В Домодедово задержали двух устроивших драку в самолете авиадебоширов
РБК вчера в 17:38
Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Академик РАН Лео Бокерия, известный кардиохирург, назвал предполагаемый срок победы над коронавирусом.
Газета.Ru 04:37
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Вдова Караченцова сидит без денег из-за коронавируса
Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина пожаловалась на безденежье во время пандемии коронавируса, передает "Собеседник".
Газета.Ru 03:31
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Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
Здоровье
В Пермском крае выявлено 43 новых случая коронавируса за сутки
Роспотребнадзор опубликовал данные по заболеванию коронавирусом. За сутки в Пермском крае зафиксировано 43 случая, как и накануне.
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Жоао Карлос: «Иногда казалось, что в России все болеют за „Спартак“»
Казалось, что в России все поддерживают "Спартак".
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В жилом доме в Казани взорвался газ
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Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
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За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров
Лидер группировки «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram-аккаунте новое стихотворение, посвященное музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину.
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