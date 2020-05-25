Экономика

КомпанияКомпанияШувалов сообщил о продаже еще 20% КБ «Стрелка»

ВЭБ.РФ, договорившийся о покупке 20% доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, ожидает, что такую же долю может приобрести еще один участник рынка, сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов. Он также описал «идеальных кандидатов» на роль совладельцев «Стрелки».
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Шувалов рассказал об интересе «Почты России» к участию в КБ «Стрелка»

РИА Новости05:19

Шувалов анонсировал продажу еще 20% «Стрелки»

РБК01:20

Шувалов: еще 20% акций КБ «Стрелка» могут быть проданы

Будущее России. Национальные проекты03:15

Шувалов сообщил о продаже еще 20% КБ «Стрелка»

Компания02:41

Шувалов сообщил, что 20% КБ «Стрелка» купит еще один участник рынка

ИА Красная Весна02:37

Шувалов переводит «Стрелку»

Konkurent.ru01:26

Шувалов заявил о продаже еще 20% «Стрелки»

RuNews24.ru03:19
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Общество

Последний звонок пройдет 25 мая в онлайн-формате

Rambler News Service 23 мая в 06:30
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Политика

Рогозин заявил о необходимости новой орбитальной станции

«Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать немедленно работу по созданию новой орбитальной станции», — сказал Рогозин.
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Энергетика

Катар решил существенно потеснить «Газпром» на европейском рынке

Доха, 24 мая 2020, 22:44 — REGNUM Основной конкурент российской государственной корпорации «Газпром» на европейском рынке, катарская компания Qatar Petroleum хочет существенно потеснить монополиста из РФ, а в перспективе минимизировать его влияние в регионе.
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Общество

Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»

Екатеринбург, 25 мая 2020, 10:40 — REGNUM Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
REGNUM 03:40
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Здоровье

Коронавирус охватил все районы Ростовской области

За сутки география заболеваемости расширилась, теперь все районы Ростовской области поражены коронавирусом.
Kursk.com вчера в 04:03
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Общество

В Подмосковье откроются кафе и парикмахерские

С 25 мая в Подмосковье планируется вновь открыть офисы продаж квартир и автосалоны.
Финансовая газета вчера в 08:03
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Общество

Операторы заявили о риске банкротств из-за бесплатного доступа к значимым сайтам

Региональные операторы связи могут столкнуться с риском банкротства, а также снижением качества услуг в случае принятия законопроекта о бесплатном доступе к социально значимым ресурсам.
Коммерсантъ 04:28
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Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
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Общество

У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19

Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
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Общество

Где в Самарской области выявили новых заболевших коронавирусом 25 мая

Сегодня, 25 мая, в региональном оперативном штабе уточнили, где были найдены новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области.
Pro Город Самара 04:38
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Общество

Из перинатального центра забрали жившую там девочку

Вести.Ru 01:50
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Общество

В Тульской области за сутки выявили 111 носителей коронавируса

Тула, 25 мая 2020, 10:57 — REGNUM 111 случаев заражения коронавирусом выявлено за последние сутки на территории Тульской области, об этом сообщил 25 мая региональный штаб.
REGNUM 03:57
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
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Общество

Еще одна европейская страна заявила о победе над коронавирусом

Еще одна европейская страна, Черногория, объявила о победе над коронавирусом.
Lenta.ru 05:03
Политика

В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян

Известия вчера в 19:16
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Кино

Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel

Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel.
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Происшествия

СК попросил арестовать захватчика банковского отделения в Москве

Следственный комитет России в понедельник попросил арестовать захватчика банковского отделения в центре Москвы Алексея Барышникова.
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Технологии

Первая сеть 5G появилась в Швеции

Первая общественная сеть 5G заработала в столице Швеции, сообщил в воскресенье телеканал SVT Nyheter.
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Первый трейлер экранизации комикса «Майор Гром: Чумной Доктор» выйдет 27 мая

27 мая состоится прямой эфир, в рамках которого будет представлен первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — экранизации одноименного комикса издательства Bubble.
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Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле

В СССР в начале 1960-х было заложено 14 сверхглубоких скважин, из них только Кольскую бурили ради науки.
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В Домодедово задержали двух устроивших драку в самолете авиадебоширов

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Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

Академик РАН Лео Бокерия, известный кардиохирург, назвал предполагаемый срок победы над коронавирусом.
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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
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В Пермском крае выявлено 43 новых случая коронавируса за сутки

Роспотребнадзор опубликовал данные по заболеванию коронавирусом. За сутки в Пермском крае зафиксировано 43 случая, как и накануне.
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Игорь Иванович Шувалов
Российский политик
Российский государственный деятель, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» с 24 мая 2018 года. До этого в течение 10 лет работал первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации.
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КБ Стрелка
Работает в области стратегического консалтинга и специализируется на комплексных городских решениях, пространственном планировании и управлении проектами. В структуру компании входят экспертные центры городской антропологии и экономики, городского планирования, GIS-аналитики и др. КБ Стрелка в качестве консультанта сотрудничает с частными компаниями, государственными учреждениями и некоммерческими организациями.
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