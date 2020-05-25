Экономика
КомпанияШувалов сообщил о продаже еще 20% КБ «Стрелка»
ВЭБ.РФ, договорившийся о покупке 20% доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, ожидает, что такую же долю может приобрести еще один участник рынка, сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов. Он также описал «идеальных кандидатов» на роль совладельцев «Стрелки».
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Общество
В Тульской области подтверждено 111 случаев коронавируса
Сегодня, 25 мая, коронавирусом в Тульской области заболели еще 111 жителей региона.
Первый Тульский 03:46
Политика
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
RT на русском 04:45
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 8 946 человек
За минувшие сутки в России выявили 8 946 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, из них 3 908 (43,7%) - активно, у пациентов не наблюдалось клинических проявлений болезни.
Аргументы и Факты 04:08
Футбол
Алиев обвинил Семина в невыходе в финал Кубка УЕФА
Выступавший за киевское «Динамо» полузащитник Александр Алиев обвинил Юрия Семина в невыходе киевлян в финал Кубка УЕФА-2009.
ProstoProSport 05:00
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета вчера в 15:39
Экономика
МЭР хочет включить в план восстановления экономики поддержку гостиниц
Минэкономразвития России предлагает включить в общенациональный план восстановления экономики меры поддержки туризма, в частности гостиничного сектора, сфера обладает большим потенциалом развития, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
РИА Новости 04:26
Общество
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России смогут сократить возраст выхода на пенсию, если ситуация на рынке труда станет критической.
Моя Москва.онлайн 23 мая в 06:01
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2
Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая.
REGNUM 03:49
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Экономика
В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%
В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru 03:49
Шоу-бизнес
Петросян опубликовал первое совместное фото с Брухуновой
Юморист Евгений Петросян подтвердил отношения со своей помощницей Татьяной Брухуновой, опубликовав в Instagram первое совместное фото с ней.
Газета.Ru 05:05
Общество
У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов с самыми социальными бюджетами
По информации экспертов «РИА-Рейтинга», наиболее социальными бюджетами в субъектах Российской Федерации оказались бюджеты Сахалинской области, Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает информагентство РИА Новости.
Newvz.ru 04:43
Экономика
Новую льготу дадут пенсионерам, получающим меньше 24 тысяч рублей
Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 02:39
Здоровье
Названы опасные для больных коронавирусом препараты
Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, какие препараты не следует принимать при новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 18:55
Гаджеты
Intel Core i9-10900K и жидкий металл: температуру под нагрузкой можно снизить на 8 градусов
Немецкий энтузиаст Роман Хартунг (Roman Hartung), известный постоянным читателям под псевдонимом Der8auer, эксперименты с Core i9-10900K проводил с использованием системы жидкостного охлаждения.
3DNews 04:30
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
РИА Новости 04:37
Общество
В России подтверждено за сутки 8946 случаев заражения коронавирусом
Всего за время пандемии в стране заболели 353427 человек, умерли 3633 из них за последние сутки – 92.Россия занимает третье место в мире после США и Бразилии, где рост числа заболевших Covid-19 просто ужасающий.
Страницы Воронежской культуры 03:35
Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Академик РАН Лео Бокерия, известный кардиохирург, назвал предполагаемый срок победы над коронавирусом.
Газета.Ru 04:37
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Наука
Появилась еще одна причина быстрого распространения коронавируса
Аргентинские ученые предположили, что неравномерность заражения коронавирусом в разных странах зависит от наличия суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов.
Lenta.ru вчера в 19:05
Здоровье
Пять «новых» жертв коронавируса в Петербурге умерли еще в апреле
Санкт-Петербург, 25 мая 2020, 12:41 — REGNUM В Петербурге комиссия по анализу летальных исходов за последние сутки официально подтвердила еще пять смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:41
Происшествия
Эксперты Airbus прибудут в Карачи для расследования авиакатастрофы
Представители завода-изготовителя Airbus прибудут вечером 25 мая в пакистанский город Карачи для оказания технической помощи комиссии по расследованию причин крушения самолета Airbus A320 "Международных авиалиний Пакистана".
ТАСС 05:24
Общество
44 региона начнут снимать ограничения
44 субъекта из 85 могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Дагестанская правда вчера в 15:36
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус
В Роспотребнадзоре заявили, что из-за потребления алкоголя здоровье граждан может оказаться в еще большей опасности во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Новые Ведомости 04:51
Общество
Запись закрытого совещания с липецким губернатором появилась в сети
В сети появилась аудиозапись разговора губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и его заместителя Александра Ильина.
ГТРК Липецк 04:57