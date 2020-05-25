ВЭБ.РФ, договорившийся о покупке 20% доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, ожидает, что такую же долю может приобрести еще один участник рынка, сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов. Он также описал «идеальных кандидатов» на роль совладельцев «Стрелки».

Шувалов сообщил о продаже еще 20% КБ «Стрелка»

Происшествия Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта. 2,2K

Общество В России за сутки коронавирус выявили у 8 946 человек За минувшие сутки в России выявили 8 946 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, из них 3 908 (43,7%) - активно, у пациентов не наблюдалось клинических проявлений болезни.

Футбол Алиев обвинил Семина в невыходе в финал Кубка УЕФА Выступавший за киевское «Динамо» полузащитник Александр Алиев обвинил Юрия Семина в невыходе киевлян в финал Кубка УЕФА-2009.

Экономика МЭР хочет включить в план восстановления экономики поддержку гостиниц Минэкономразвития России предлагает включить в общенациональный план восстановления экономики меры поддержки туризма, в частности гостиничного сектора, сфера обладает большим потенциалом развития, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Общество Предсказано снижение пенсионного возраста в России В России смогут сократить возраст выхода на пенсию, если ситуация на рынке труда станет критической. 1,9K

Происшествия На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2 Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая. 1K

Политика Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. 1,5K

Шоу-бизнес Петросян опубликовал первое совместное фото с Брухуновой Юморист Евгений Петросян подтвердил отношения со своей помощницей Татьяной Брухуновой, опубликовав в Instagram первое совместное фото с ней.

Общество Обнародован рейтинг российских регионов с самыми социальными бюджетами По информации экспертов «РИА-Рейтинга», наиболее социальными бюджетами в субъектах Российской Федерации оказались бюджеты Сахалинской области, Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает информагентство РИА Новости. 5

Здоровье Названы опасные для больных коронавирусом препараты Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, какие препараты не следует принимать при новой коронавирусной инфекции. 218

Гаджеты Intel Core i9-10900K и жидкий металл: температуру под нагрузкой можно снизить на 8 градусов Немецкий энтузиаст Роман Хартунг (Roman Hartung), известный постоянным читателям под псевдонимом Der8auer, эксперименты с Core i9-10900K проводил с использованием системы жидкостного охлаждения.

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 924

Общество В России подтверждено за сутки 8946 случаев заражения коронавирусом Всего за время пандемии в стране заболели 353427 человек, умерли 3633 из них за последние сутки – 92.Россия занимает третье место в мире после США и Бразилии, где рост числа заболевших Covid-19 просто ужасающий. 117

Общество ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). 18

Наука Появилась еще одна причина быстрого распространения коронавируса Аргентинские ученые предположили, что неравномерность заражения коронавирусом в разных странах зависит от наличия суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов. 6

Здоровье Пять «новых» жертв коронавируса в Петербурге умерли еще в апреле Санкт-Петербург, 25 мая 2020, 12:41 — REGNUM В Петербурге комиссия по анализу летальных исходов за последние сутки официально подтвердила еще пять смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции. 168

Происшествия Эксперты Airbus прибудут в Карачи для расследования авиакатастрофы Представители завода-изготовителя Airbus прибудут вечером 25 мая в пакистанский город Карачи для оказания технической помощи комиссии по расследованию причин крушения самолета Airbus A320 "Международных авиалиний Пакистана".

Общество 44 региона начнут снимать ограничения 44 субъекта из 85 могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. 698