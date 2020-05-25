ВЭБ.РФ по итогам 2020 года вновь получит убыток, однако достаточность капитала госкорпорации сохранится на уровне выше 10%. Об этом в интервью РБК сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов. В 2019 году убыток ВЭБ.РФ сократился в три раза, до 52,8 млрд рублей.

Шувалов заявил, что ВЭБ.РФ в 2020 году получит плановый убыток

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