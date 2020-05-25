Экономика
ТАССШувалов заявил, что ВЭБ.РФ в 2020 году получит плановый убыток
ВЭБ.РФ по итогам 2020 года вновь получит убыток, однако достаточность капитала госкорпорации сохранится на уровне выше 10%. Об этом в интервью РБК сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов. В 2019 году убыток ВЭБ.РФ сократился в три раза, до 52,8 млрд рублей.
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Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Гаджеты
Озвучены цены на все модели iPhone 12
В переводе на российские деньги цена "яблочного" смартфона составит порядка 50 тысяч рублей.
Слово и Дело 05:17
Общество
Последний звонок пройдет 25 мая в онлайн-формате
Rambler News Service 23 мая в 06:30
Общество
В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом
Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысячи.
REGNUM 03:45
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
Общество
В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Экономика
Новую льготу дадут пенсионерам, получающим меньше 24 тысяч рублей
Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 02:39
Здоровье
В Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек
Екатеринбург, 25 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Свердловской области случаи заражения коронавируной инфекцией подтверждены у 279 человек.
REGNUM 04:40
Общество
В Тульской области подтверждено 111 случаев коронавируса
Сегодня, 25 мая, коронавирусом в Тульской области заболели еще 111 жителей региона.
Первый Тульский 03:46
Происшествия
В Пермском крае выявлено 43 новых случая коронавируса за сутки
Роспотребнадзор опубликовал данные по заболеванию коронавирусом. За сутки в Пермском крае зафиксировано 43 случая, как и накануне.
Business Class (Пермь) 04:05
Общество
Названы самые социально ориентированные регионы Урала
Три уральских региона вошли в первую десятку субъектов Федерации с самыми высокими социальными расходами консолидированного бюджета на одного жителя в 2019 году.
REGNUM вчера в 23:56
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова впервые дала комментарий о смерти сына
RuNews24.ru 03:34
Общество
В Госдуме дали оценку перспективе снижения пенсионного возраста
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что вероятность того, что в России понизят пенсионный возраст очень мала, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 23 мая в 13:59
Общество
В России за сутки выявлено 8946 новых заболевших коронавирусом
За последние сутки в РФ зарегистрировано 8946 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:36
Общество
Япония отменила режим ЧС, введенный из-за коронавируса
Газета.Ru 05:13
Общество
В Минобрнауки РФ назвали число дополнительных бюджетных мест в вузах
В заключение Дмитрий Афанасьев подчеркнул, что абитуриенты смогут лично подать документы в приемные комиссии вузов, если в некоторых регионах эпидситуация сложится благополучно.
RuNews24.ru вчера в 09:12
Шоу-бизнес
Светлана Лобода выложила фото без ретуши после обвинений в пластике
Светлана Лобода поделилась с поклонниками фотографией без ретуши.
Территория новостей вчера в 12:58
Космос
Астрономы впервые получили четкие снимки рождения новой планеты
До сих пор астрономам не удавалось получить изображения очень молодых протопланетных дисков, четкость и глубина которых позволяла бы зарегистрировать «изгиб», отмечающий место возможного образования новорожденной планеты.
Вперёд (г. Батайск) 23 мая в 23:20
Культура
Объявлены победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
Объявлены победители 11-го сезона шоу "Танцы со звездами" Ими стали Иван Стебунов и Инна Свечникова.
Экспресс газета вчера в 13:38
Общество
Операторы заявили о риске банкротств из-за бесплатного доступа к значимым сайтам
Региональные операторы связи могут столкнуться с риском банкротства, а также снижением качества услуг в случае принятия законопроекта о бесплатном доступе к социально значимым ресурсам.
Коммерсантъ 04:28
Здоровье
В Пензенской облбольнице за сутки тратят 3-месячный объем кислорода
К кислороду подключены 279 пациентов, за сутки тратится 1,9 тонны ресурса, что эквивалентно расходу на 2,5-3 месяца в обычный период.
Smi58.ru 02:51
Происшествия
В Алакуртти продолжают искать пропавшую девочку
Вечерний Мурманск 04:37
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости 02:19
Происшествия
Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
Общество
«Аэрофлот» сообщил о падении пассажиропотока на 95,2 процента
Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в апреле 2020 года упал на 95,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 229 тысяч человек, сообщила пресс-служба компании.
РИА Новости 04:36
Политика
Путин подписал законы о дистанционном голосовании
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о дистанционном голосовании. Документ доступен на портале правовой информации.
Вести.Ru 23 мая в 07:45