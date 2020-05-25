Общество
РБКШувалов заявил о возможном обмене «Новинского пассажа» на «Военторг»
Новым владельцем реконструированного здания бывшего «Военторга» на Воздвиженке могла бы в результате обмена стать госкорпорация ВЭБ.РФ, рассказал в интервью РБК ее глава Игорь Шувалов.
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с чего всё началось
В июле ВЭБ.РФ сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов. Полный текст интервью читайте 25 мая в 7:00.РБКвчера в 17:00
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Екатеринбург, 25 мая 2020, 10:40 — REGNUM Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
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В Минобрнауки РФ назвали число дополнительных бюджетных мест в вузах
В заключение Дмитрий Афанасьев подчеркнул, что абитуриенты смогут лично подать документы в приемные комиссии вузов, если в некоторых регионах эпидситуация сложится благополучно.
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Finam.Ru 03:15
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Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
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Москва недополучила 160 млрд рублей из-за пандемии коронавируса
Почти 160 млрд рублей недополучил бюджет Москвы из-за пандемии коронавируса.
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Общество
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Оперштаб перечислил регионы с новыми случаями заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:36
Здоровье
Кардиолог назвал три симптома близкого сердечного приступа
Немецкий профессор, врач-кардиолог Ульф Ландмессер перечислил признаки, которые указывают на скорый сердечный приступ.
Pravda.Ru 03:40
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Зарплата почти 60% жителей России стала меньше в период карантина
Москва, 25 мая 2020, 08:29 — REGNUM Ограничительные меры, объявленные в связи с распространением коронавируса, обернулись сокращением зарплаты для более чем половины трудоустроенных жителей России.
REGNUM 01:29
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило 350 тысяч
Оперштаб озвучил новые данные по заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 25 мая в России заразились еще 8946 тысяч человек.
BFM.ru 03:38
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:22
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Политика
Соловьев сравнил себя с Левитаном и назвал Гордона «мразью нацистской»
«Понимаете, то, что Гордон хочет взять у меня интервью — такая же глупость, как если бы Штрейхер позвонил Левитану во время Великой Отечественной войны и попытался взять интервью у него», — подчеркнул российский журналист.
Lenta.ru 03:25
Экономика
России предсказали череду карантинов до конца этого года
В документе под названием "Не пересидеть пандемию, а выиграть кризис" рассматривается несколько сценариев, и наиболее вероятный – "тяни-толкай", когда вплоть до 2021 года будут возникать новые вспышки заболевания коронавирусом, что в свою очередь приведет к периодической блокировке предприятий из-за карантина и падению ВВП на 7-10%.
Газета.Ru 22 мая в 03:26
Происшествия
Маршрутка под Астраханью опрокинулась из-за оторвавшегося колеса
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, авария произошла на 24-м километре автодороги Астрахань - Марфино из-за оторвавшегося колеса.
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Заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Г. В. Плеханова Тимур Садыков рассказал, как навсегда очистить историю просмотров в Интернете.
ФАН 02:55
Экономика
Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится
Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
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ProstoProSport 00:15
Хоккей
«Каролина» и «Тампа-Бэй» проголосовали против плей-офф с 24 клубами
Только «Каролина Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» проголосовали против плана возобновления сезона в формате плей-офф с участием 24 команд во время голосования профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги, информирует в «Твиттере» североамериканский журналист Ник Кипреос.
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США запретили въезд недавно посещавшим Бразилию иностранцам
Президент США Дональд Трамп приостановил въезд в страну для иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали Бразилию.
Российская газета вчера в 18:14
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о начислении надбавки к пенсии не с 80 лет, как сейчас, а на пять лет раньше, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы, главы парламентского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
РИА Новости вчера в 17:24
Происшествия
Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса
Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
Общество
Во Владимирской области выявили 69 новых случаев коронавируса
Утром 25 мая региональное управление Роспотребнадзора сообщает о 69 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией во Владимирской области.
Владимирские ведомости 02:58