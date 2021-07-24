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Шувалова назначили председателем ВЭБ на пять лет

Текст указа размещен в субботу на официальном портале правовой информации.
ТАСС
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Шувалова председателем ВЭБ.РФ на пять лет.
ТАСС
«Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» сроком на пять лет», — говорится в документе.
РБК
С 9 декабря 2018 года - председатель ВЭБ.РФ.
Интерфакс

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