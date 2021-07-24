ЦИК зарегистрировал федеральный список КПРФ на выборы в Госдуму без Грудинина

Члены Центризбиркома на заседании в субботу, 24 июля, проголосовали за регистрацию федерального списка партии КПРФ на выборы в Госдуму без директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, у которого прокуратура выявила наличие иностранных активов в офшоре в Белизе.