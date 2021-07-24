Члены Центризбиркома на заседании в субботу, 24 июля, проголосовали за регистрацию федерального списка партии КПРФ на выборы в Госдуму без директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, у которого прокуратура выявила наличие иностранных активов в офшоре в Белизе.
Лобовое столкновение двух легковых автомобилей на 150-м км автодороги Волгоград - Сальск в Котельниковском районе Волгоградской области привело к гибели водителей автомобилей, еще два человека получили травмы, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов назвал конспирологией слухи о ликвидации ГИБДД, которые появились на фоне ареста начальника управления ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова по делу о получении взятки в особо крупном размере.