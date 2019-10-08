Футбол

РБКРБКЧемпион мира Швайнштайгер объявил о завершении карьеры

Экс-полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры. Футболист опубликовал на своей странице в Twitter сообщение, в котором поблагодарил команды, за которые выступал, а также свою семью.
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Немецкий футболист, полузащитник клуба MLS «Чикаго Файр». 8-кратный чемпион Германии и 7-кратный обладатель Кубка Германии. Долгое время был капитаном сборной Германии.
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