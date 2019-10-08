Футбол
ЧемпионатШвайнштайгер объявил о завершении карьеры
Немецкий полузащитник «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении профессиональной карьеры.
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Политика
Миллер обсудил транзит газа через Украину с представителем кабмина ФРГ
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер встретился сегодня в Москве с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.
Экономика сегодня 07:49
Армия и оружие
Киев назвал населенные пункты, откуда могут уйти ВСУ
После разведения сил в Донбассе в "серую зону" войдут населенные пункты, которые сейчас контролируются и ВСУ, и вооруженными силами ДНР и ЛНР.
Накануне.Ru 05:40
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в Германии
По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.
Известия 07:15
Общество
Глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев о генплане Екатеринбурга и городских проектах
Znak.com попросил одного из ведущих застройщиков Екатеринбурга - главу компании Атомстройкомплекс Валерия Ананьева прокомментировать расчеты городских властей и ситуацию на рынке строительства.
Znak.com 04:53
Шоу-бизнес
Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов
Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
Газета.Ru 04:11
Общество
Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
Lenta.ru 04:53
Политика
Валентина Матвиенко потребовала соразмерного наказания для Google и Facebook
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, каким должно быть наказание для компаний Google и Facebook.
iReactor 08:13
Армия и оружие
Главком ВКС назвал недопустимым приказ о запрете цветов в кабинетах
Накануне РБК писал, что в подразделения ВКС поступил приказ командирам воинских частей убрать со стен кабинетов документы, находящиеся не в рамках, и календари, а также картины и цветы.
РБК 05:28
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.
Известия 07:56
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК вчера в 09:36
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Политика
В Раде отрицают, что Киев мог предотвратить крушение Boeing в Донбассе
Глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко назвал "не совсем правдой", что закрыв воздушное пространство, Киев мог бы предотвратить крушение Boeing в Донбассе.
РИА Новости 07:37
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания 07 октября в 04:57
Шоу-бизнес
Хилькевич увезла переживающую кризис дочку в Дубай
Актриса Анна Хилькевич рассказала, что ее четырехлетняя дочь Арианна переживает кризис четырех лет.
Телепрограмма 07 октября в 04:03
Политика
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе
Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.
Lenta.ru вчера в 06:57
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечене и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Газета.Ru 01:51
Транспорт
Стало известно, на сколько подорожает проезд в воронежских маршрутках
В 2019 году воронежские перевозчики обратились к властям с просьбой о повышении стоимости проезда.
РИА Воронеж 07:50
Происшествия
Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов
В начале октября «Коммерсантъ» сообщил о появлении в интернете объявлений о продаже личных данных клиентов Сбербанка.
РБК 07 октября в 15:13
Армия и оружие
В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе
«Согласно ранее обговорённой процедуре, Народная милиция сигналом белой ракеты в 12:00 уведомила украинскую сторону о своей готовности к выполнению мероприятий по возобновлению разведения сил и средств», — приводит его слова «Луганский информационный центр».
RT на русском 06:14
Политика
Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Lenta.ru 07:36
Армия и оружие
Россия восстановит уничтоженные Индией Су-30
Индия планирует закупить у России 21 истребитель МиГ-29 и приступить к модернизации состоящих на вооружении Су-30МКИ.
Lenta.ru 07:53
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ в девяти регионах
ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекла деятельности "благотворительной" организации, которая собирала средства для международных террористических группировок, запрещенных в РФ.
Газета.Ru 05:00
Политика
Минюст признал фонд Навального иностранным агентом
«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:10
Политика
Министр обороны Украины исключил амнистию ополченцев Донбасса
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в случае прекращения конфликта и установления мира в регионе ополченцы Донбасса не смогут избираться в Верховную Раду Украины.
Lenta.ru 07:13
Политика
Медведев назначил нового главу Росгидромета
Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Игоря Шумакова новым главой Росгидромета, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Олега Осипова.
РБК 08:02
Кино
Режиссёр «Другого мира» снимет спин-офф «Джона Уика»
Фильм Про 04:22