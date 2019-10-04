Общество

ТК ЗвездаТК ЗвездаШварценеггер назвал русских женщин самыми красивыми в мире

Актер Арнольд Шварценеггер согласился с мнением, что русские женщины - самые красивые в мире. Об этом он заявил в ходе визита в Северную столицу. «Это выражение справедливо и неслучайно», - сказал актер, отвечая на вопрос журналиста, считает ли он русских женщин самыми красивыми в мире.
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Шварценеггер ответил на вопрос о красоте женщин России

РБК09:42

Шварценеггер признал русских женщин самыми красивыми в мире

Известия09:31

Шварценеггер назвал россиянок самыми красивыми

Московский Комсомолец10:02

Арнольду Шварценеггеру понравились россиянки

Российская газета08:58

Шварценеггер согласился с тем, что самые красивые женщины живут в РФ

РЕН ТВ08:28

Шварценеггер признал, что в России живут самые красивые женщины

РИА Новости08:21

Арнольд Шварценеггер назвал русских женщин самыми умными и красивыми

Санкт-Петербургские ведомости07:36
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WomanHit.ru 09:51
Политика

В Госдепе прокомментировали частые отказы в визах россиянам

В Госдепартаменте США прокомментировали отказы в выдаче виз гражданам России. Об этом 4 октября сообщает «РИА Новости».
Известия вчера в 20:27
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Обновление Windows 10 починило звук и сломало печать

Файлы пропадают из перечня печати. Все прочие процессы Windows 10 остаются нетронутыми, а пользователи могут использовать полный функционал.
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Коммерсантъ 04:19
Шоу-бизнес

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После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
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К чему может привести употребление мёда, установили диетологи

Диетологи установили, к чему может привести употребление мёда.
Пермь открытая вчера в 10:00
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Новак рассказал о цене транзита газа через Украину

Новак указывал, что российская сторона связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров, при этом готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.
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Соловьев: «Гребенщиков деградировал до куплетиста»

Кавказ Пост 02 октября в 05:42
Финансы

Фондовый рынок США продолжил падение

Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 02 октября в 10:17
Политика

Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ

По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее".
Российская газета 17:50
Политика

Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

RT на русском 17:15
Политика

В Кремле рассказали о планах обмена заключенными с Украиной

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов о планах РФ по обмену заключенными с Украиной.
ПолитРоссия 05:49
Политика

Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете

Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
РИА Новости вчера в 13:37
Космос

Илон Маск показал, как Starship выглядит изнутри

Глава SpaceX Илон Маск выложил видеоролик, демонстрирующий вид на внутренности прототипа ракеты Starship, предназначенной для доставки до 150 тонн грузов на орбиту, а также для транспортировки сотни пассажиров, будущих колонистов Луны и Марса.
Хайтек+ 02 октября в 10:22
Армия и оружие

Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела

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Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»

"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Российская газета 17:22
Авто

6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой

Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.
АвтоВзгляд 02 октября в 08:21
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Частые передышки у пожилых людей связаны с риском смерти

Ученые связали частые передышки у пожилых людей с повышенным риском преждевременной смерти. Волгоград, 4 октября / «Волга-Медиа.ру» /.
Волга-Медиа 00:04
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В Казахстане врачи заморозили младенца из-за ошибки в бумагах

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48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
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NASA опубликовало звучание Марса

Американское космическое агентство NASA обнародовало недоступные человеческому уху звуки, которые записал на Марсе посадочный модуль InSight, снабженный сверхчувствительным сейсмометром SEIS, сообщил сайт «Царьград».
Телеканал 360° 02 октября в 14:13
Культура

Татьяна Навка рассказала о конфликте с Яной Рудковской

Фигуристка Татьяна Навка прокомментировала конфликт с продюсером Яной Рудковской, который произошёл из-за подготовки новогодних ледовых шоу.
Газета Кемерова вчера в 23:27
Происшествия

Секс-скандал: спортсмены из Бельгии изнасиловали девушку

В Бельгии футболисты любительского клуба "Эспойр Майнройс" изнасиловали девушку. Об этом передает издание The Sun.
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Бывший игрок «Барселоны» Виктор Вальдес покинет пост тренера юношеской команды каталонского клуба из-за разногласий с Патриком Клюйвертом.
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В Иране задержана журналистка из России

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Ургант и Ивлеева получили премии ТЭФИ в двух номинациях

Телеведущие Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили национальные телевизионные премии ТЭФИ.
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Кино

В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»

Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
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