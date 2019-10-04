Общество
ТК ЗвездаШварценеггер назвал русских женщин самыми красивыми в мире
Актер Арнольд Шварценеггер согласился с мнением, что русские женщины - самые красивые в мире. Об этом он заявил в ходе визита в Северную столицу. «Это выражение справедливо и неслучайно», - сказал актер, отвечая на вопрос журналиста, считает ли он русских женщин самыми красивыми в мире.
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Арнольд Шварценеггер назвал русских женщин самыми умными и красивыми
Санкт-Петербургские ведомости07:36
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В Госдепе прокомментировали частые отказы в визах россиянам
В Госдепартаменте США прокомментировали отказы в выдаче виз гражданам России. Об этом 4 октября сообщает «РИА Новости».
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Обновление Windows 10 починило звук и сломало печать
Файлы пропадают из перечня печати. Все прочие процессы Windows 10 остаются нетронутыми, а пользователи могут использовать полный функционал.
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Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Lenta.ru 04:50
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Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года
По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Коммерсантъ 04:19
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У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
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К чему может привести употребление мёда, установили диетологи
Диетологи установили, к чему может привести употребление мёда.
Пермь открытая вчера в 10:00
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Новак рассказал о цене транзита газа через Украину
Новак указывал, что российская сторона связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров, при этом готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.
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Соловьев: «Гребенщиков деградировал до куплетиста»
Кавказ Пост 02 октября в 05:42
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Фондовый рынок США продолжил падение
Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 02 октября в 10:17
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Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ
По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее".
Российская газета 17:50
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
RT на русском 17:15
Политика
В Кремле рассказали о планах обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов о планах РФ по обмену заключенными с Украиной.
ПолитРоссия 05:49
Политика
Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете
Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
РИА Новости вчера в 13:37
Космос
Илон Маск показал, как Starship выглядит изнутри
Глава SpaceX Илон Маск выложил видеоролик, демонстрирующий вид на внутренности прототипа ракеты Starship, предназначенной для доставки до 150 тонн грузов на орбиту, а также для транспортировки сотни пассажиров, будущих колонистов Луны и Марса.
Хайтек+ 02 октября в 10:22
Культура
Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»
"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Российская газета 17:22
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6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой
Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.
АвтоВзгляд 02 октября в 08:21
Наука
Частые передышки у пожилых людей связаны с риском смерти
Ученые связали частые передышки у пожилых людей с повышенным риском преждевременной смерти. Волгоград, 4 октября / «Волга-Медиа.ру» /.
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Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги
48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru вчера в 16:10
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NASA опубликовало звучание Марса
Американское космическое агентство NASA обнародовало недоступные человеческому уху звуки, которые записал на Марсе посадочный модуль InSight, снабженный сверхчувствительным сейсмометром SEIS, сообщил сайт «Царьград».
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Культура
Татьяна Навка рассказала о конфликте с Яной Рудковской
Фигуристка Татьяна Навка прокомментировала конфликт с продюсером Яной Рудковской, который произошёл из-за подготовки новогодних ледовых шоу.
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Секс-скандал: спортсмены из Бельгии изнасиловали девушку
В Бельгии футболисты любительского клуба "Эспойр Майнройс" изнасиловали девушку. Об этом передает издание The Sun.
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Ксения Бородина обвинила Грудинина в поведении «хуже любой бабы»
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Вальдес покинет должность тренера «Барселоны» из-за конфликта с Клюйвертом
Бывший игрок «Барселоны» Виктор Вальдес покинет пост тренера юношеской команды каталонского клуба из-за разногласий с Патриком Клюйвертом.
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Известно, что третья генерация Isuzu D-Max сохранит рамную конструкцию и неразрезной задний мост, а дизайн экстерьера внешность, судя по тизеру, будет выполнен в том же ключе, что у прежней модели.
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В Иране задержана журналистка из России
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Ургант и Ивлеева получили премии ТЭФИ в двух номинациях
Телеведущие Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили национальные телевизионные премии ТЭФИ.
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В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»
Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Sputnik Кыргызстан 04:58