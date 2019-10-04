Футбол

Газета.RuГазета.RuШварценеггер оценил домашний стадион «Зенита»

Американский актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер поделился мнением о домашнем стадионе петербургского "Зенита", передает Sport24.
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