Футбол
Газета.RuШварценеггер оценил домашний стадион «Зенита»
Американский актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер поделился мнением о домашнем стадионе петербургского "Зенита", передает Sport24.
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Политика
Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
RT на русском 03:32
Происшествия
В Самарской области при пожаре погибли четыре человека
Российская газета 04:18
Футбол
Черчесов вызвал в сборную России еще двух футболистов
Pravda.Ru вчера в 07:50
Политика
Путин критично высказался о выступлении Греты Тунберг
Выступление 16-тилетней экоактивистки Греты Тунберг на саммите по климату в ООН раскритиковал президент РФ Владимир Путин.
Neva.Today 02 октября в 10:07
Финансы
Биржевые индексы США показывают худшее начало квартала с 2008 года
Индекс лондонской биржи FTSE 100 упал на момент закрытия на 3,2%. Это самый низкий уровень с января 2016 года.
Коммерсантъ 03 октября в 02:33
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, которые раздавали жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
Политика
В Крыму сравнили украинские беспилотники с детскими самолетиками
Ранее украинский телеканал "1+1" выпустил сюжет, посвященный аэроразведчикам-волонтерам, которые якобы отправили в Крым ряд беспилотников и те, беспрепятственно преодолев российские средства противовоздушной обороны, сбросили на крымский город Армянск, расположенный недалеко от границы с Украиной, "тысячи листовок с напоминанием о скором возвращении".
РИА Новости 03:11
Экономика
Орешкин назвал вызывающий тревогу за экономику России индекс
«Ухудшение деловой ситуации в российских обрабатывающих отраслях в сентябре набирало обороты, поскольку индекс PMI упал до минимально низкого уровня с мая 2009 года на фоне максимального сокращения объемов производства и новых заказов более чем за десять лет», — прокомментировал динамику индикатора экономист IHS Markit Шиан Джонс.
РБК 03 октября в 11:50
Экономика
«Известия»: Россия за три года выдаст более 1 трлн рублей займов
Министерство финансов резко увеличивает программу выдачи международных займов — с 2020 по 2022 год Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ($15,5 млрд).
RT на русском 03 октября в 01:57
Происшествия
«Бордо» отстранил трех игроков академии за избиение одноклубника
Трех игроков академии «Бордо» отстранили за нападение на партнера по команде.
Sports.ru 05:50
Фигурное катание
Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
РБК 03:46
Транспорт
В ПДД введут гироскутеры и электросамокаты
В ПДД намерены внести термин "средства индивидуальной мобильности", который будет касаться в то числе электросамокатов и гироскутеров.
Газета.Ru 01:51
Наука
Экзоскелет помог парализованному человеку вновь начать ходить
Благодаря разработке парализованный человек смог начать ходить.
Экономика сегодня вчера в 13:39
Культура
Макаревич оценил «Вечерний М» Гребенщикова
«ЗД» поинтересовалась мнением Андрея Макаревича о новом вирше коллеги Гребенщикова.
Московский Комсомолец 03 октября в 10:55
Авто
Составлен топ-10 самых популярных в России автомобилей
В тройку лидеров иностранных автомобилей российского авторынка оказался Ford Focus, которому отдали предпочтение свыше 746 тысяч россиян.
МедиаПоток вчера в 11:45
Политика
Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину
Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов в своем телеграм-канале рассказал, что случится, если он не обсудит Украину.
РИА Новости вчера в 20:48
Культура
В Москве прошла премия ТЭФИ-2019
В Московском театре мюзикла состоялась церемония награждения победителей телевизионной премии ТЭФИ.
Авторадио 03 октября в 00:06
Происшествия
В Якутии уволилась учитель, грозившая ребенку «спустить шкуру»
РИА Новости вчера в 23:13
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Российская газета 01:35
Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru 03 октября в 02:25
Кино
Фильм «Джокер» выходит в прокат в России
РЕН ТВ 02 октября в 17:20
Происшествия
В Петербурге автокран упал в реку
В Санкт-Петербурге автокран упал в реку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РБК 03:40
Происшествия
В Иркутской области катер с пассажирами врезался в берег
На Иркутском водохранилище катер врезался в берег в районе Чертугеевского залива, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета.
РИА Новости 04:11
Энергетика
Минфин оценил последствия падения нефти до $10 за баррель
Потери бюджета РФ составят 5% ВВП при падении цен на нефть до 10 долларов за баррель. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минфин.
BFM.ru вчера в 00:36
Авто
Летающие автомобили начнут собирать в Новосибирске
Ранее в 2017 году о планах создать "летающий внедорожник" заявлял ведущий консультант направления физико-технических исследований ФПИ Ян Чибисов.
РИА Новости 02:11
Игры
NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России
Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.
ITZine.ru 03 октября в 23:28
Происшествия
В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева
5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru вчера в 23:15
Происшествия
Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск
Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса.
Вести.Ru 05:48