Футбол
Газета.RuШварценеггер оценил домашний стадион «Зенита»
Американский актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер поделился мнением о домашнем стадионе петербургского "Зенита", передает Sport24.
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Шоу-бизнес
Отец Микеллы подарил дочери встречу с Билли Айлиш
Телепрограмма 03:46
Здоровье
В Минздраве России сообщили о снижении смертности в стране
В Министерстве здравоохранения России сообщили о снижении общей смертности в стране более чем на 3% по итогам восьми месяцев 2019 года, в сравнении с тем же периодом 2018 года.
RT на русском 11:43
Экономика
Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:36
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Политика
Лукашенко захотел увеличить поставки нефтепродуктов на Украину
Глава Белоруссии отметил, что Минск готов увеличивать объемы поставок нефтепродуктов на Украину.
Взгляд.ру 08:09
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Футбол
Экс-футболист сборной Нигерии умер в возрасте 31 года
Нигерийский форвард Исаак Промис скончался в США в возрасте 31 года.
RT на русском 08:08
Общество
Аронофски и Тарасова перестали скрывать роман
25-летняя российская актриса Аглая Тарасова и 50-летний голливудский режиссер Даррен Аронофски впервые появились на мероприятии как пара, передает Spletnik.
Газета.Ru 06:42
Политика
Задержанную в Иране российскую журналистку освободят
Задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик в скором времени освободят.
Lenta.ru 10:11
Армия и оружие
В Крыму к 2024 году развернут РЛС «Воронеж-М»
В 2024 году в Крыму будет развернута новая радиолокационная станция. Строительство «Воронеж-М» начнется в этом году в районе Севастополя.
Новостной фронт 06:16
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Общество
Метро Москвы отсудило у организаторов акции 27 июля 55 тысяч рублей
Коптевский суд взыскал почти 55 тыс. рублей с организаторов несогласованной акции в Москве 27 июля по иску Московского метрополитена, сообщает РИА Новости.
RT на русском 10:00
Космос
«Девятая планета» Солнечной системы может оказаться черной дырой
Дни24 02 октября в 18:00
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла в море на госиспытания
Первая подводная лодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» для Тихоокеанского флота вышла в море на государственные испытания.
Мойка78 10:07
Футбол
Супруга главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Людмила Дюкова, жена руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова, выступила с критикой наставника команды Виктора Гончаренко.
RT на русском 09:14
Футбол
Малком: «Пусть болельщики не беспокоятся, я скоро вернусь на поле»
Спорт-Экспресс 08:58
Происшествия
Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов
Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
Известия вчера в 00:16
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Политика
Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией
Выступая в Житомире на II форуме регионов Украины и Белоруссии, Александр Лукашенко оговорился, назвав Украину Россией.
Вести.Ru 11:07
Экономика
Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей
Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
BFM.ru 06:51
Авто
В России падает спрос на автомобили с газовыми двигателями
Средняя стоимость машины с газовым снабжением двигателя составляет около 282 000 рублей (исследователи уточняют, что речь идет о подержанных транспортных средствах).
Авто Воронеж 04:54
Политика
Помпео: США и Черногория подпишут оборонную сделку на $36 млн
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео днем в пятницу, 4 октября, заявил, что страна намерена подписать сделку на сумму 36 миллионов долларов в сфере обороны с Черногорией.
Аргументы недели 06:11
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Red Dead Redemption 2 вышла на PS4 и Xbox One 26 октября 2018 года.
Lenta.ru 10:59
Политика
Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео
В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия вчера в 16:20
Происшествия
Суд арестовал сына вице-президента МТС после погони в Москве
Российская газета вчера в 13:42
Политика
Трамп объявил об отмене виз для граждан Польши
Президент США Дональд Трамп сообщил о начале действия безвизового режима для граждан Польши.
Известия 11:36