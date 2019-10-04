Общество
РБКШварценеггер ответил на вопрос о красоте женщин России
Американский актер Арнольд Шварценеггер согласился с утверждением, что в России живут самые красивые женщины, сообщает «РИА Новости». «Это выражение очень справедливое, оно неслучайно», — сказал Шварценеггер на форуме Sinergy Global Forum в Петербурге.
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Арнольд Шварценеггер назвал русских женщин самыми умными и красивыми
Санкт-Петербургские ведомости07:36
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Политика
В Иране задержана журналистка из России
Российская газета 05:25
Общество
Гороскоп на 4 октября: этим знакам Зодиака стоит покрепче сжать кулаки
4 октября Близнецы могут проиграть в борьбе за первенство, которую активно ведут в последнее время.
SM News вчера в 08:22
Политика
Украина потребовала от «Газпрома» доступ к туркменскому газу
"Нафтогаз" требует от "Газпрома" разблокировать возможность получать на российско-украинской границе газ из Туркмении.
Московский Комсомолец вчера в 07:11
Гаджеты
Пользователей ряда смартфонов на Android предупредили об уязвимости
В операционной системе Android обнаружена серьезная уязвимость, которая позволяет мошенникам взломать устройства производителей Huawei, LG, Moto, Oppo, Pixel, Samsung и Xiaomi.
Известия 09:40
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной
Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская.
Телепрограмма 16:11
Культура
Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»
После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском 18:05
Политика
Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете
Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
РИА Новости вчера в 13:37
Политика
Трамп шлепнул по колену президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
URA.Ru вчера в 07:30
Происшествия
Мэр Львова: при аварийной посадке Ан-12 людей задавил груз
Аргументы и Факты 09:26
Происшествия
Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках
Вячеслав Шашмин, которого признали виновным в покушении на участие в беспорядках, получил три года условно.
РБК 12:13
Экономика
Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что распространить на всю страну эксперимент с налогообложением самозанятых можно лишь после определения перечня профессий, к которым может быть применим льготный режим.
Российская газета 05:33
Авто
Кроссоверы Hyundai Santa Fe и Tucson получили в РФ новые двигатели
Ugpressa.ru вчера в 01:29
Политика
Новый глава ЦИК Украины назвал условия для выборов в Донбассе
Новый председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что для проведения выборов на неподконтрольных стране территориях Донбасса нужны условия, связанные с безопасностью и урегулированием этого вопроса в законодательстве.
RT на русском 15:58
Космос
«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»
Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Lenta.ru 04:50
Политика
Рейтинг Джо Байдена упал почти до минимума
Рейтинг бывшего вице-президента США Джо Байдена, считающегося наиболее сильным потенциальным соперником американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году, упал почти до минимальной отметки.
РБК 17:48
Кино
Мишель Пфайффер представила в Москве новую «Малефисенту»
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 4 октября в Москву прилетела актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Disney «Малефисента: Владычица тьмы» (WDSSPR).
Кинобизнес сегодня 11:11
Космос
«Союз МС-12» с тремя членами экипажа вернулся на Землю с МКС
Космический корабль «Союз МС-12», на борту которого находятся российский космонавт Алексей Овчинин, астронавт из США Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури, совершил успешную посадку.
РБК вчера в 07:14
Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru вчера в 02:25
Спорт
Глава ВФЛА назвал героями прыгунов в высоту Акименко и Иванюка
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал серебро Михаила Акименко и бронзу Ильи Иванюка в прыжках в высоту на чемпионате мира в катарской Дохе.
RT на русском 16:58
Культура
Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили ТЭФИ как лучшие телеведущие
Иван Ургант («Вечерний Ургант») и Анастасия Ивлеева («Agent Шоу») получили статуэтки как лучшие ведущие.
АН Между строк вчера в 01:45
Политика
Американская экоактивистка призвала есть детей
Американская экоактивистка на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.
Известия 17:14
Политика
В палате представителей США потребовали от Пенса документы по Украине
Председатели комитетов палаты представителей конгресса США по разведке, по иностранным делам и по реформам и надзору запросили у вице-президента Соединённых Штатов Майкла Пенса документы по Украине.
RT на русском 16:26
Политика
В Кремле выступили за обмен с Украиной «всех на всех»
Работы по осуществлению обмена украинских и российских удерживаемых продолжаются, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления МИД Украины о грядущем масштабном обмене удерживаемыми лицами.
РИА Новости 05:21
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии
При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.
Paparazzi.ru вчера в 09:52
Происшествия
Игроки бельгийского клуба попали в секс-скандал с изнасилованием на клубной базе
Игроки бельгийского клуба «Эспойр Майнройс» попали в скандал после того как в социальных сетях было опубликовано видео с непристойным содержанием, сообщает The Sun.
Чемпионат 14:53
Культура
Хидео Кодзима пообещал Урганту поработать с Михалковым и Ярмольником
Телепрограмма 06:36
Общество
Аронофски и Тарасова перестали скрывать роман
25-летняя российская актриса Аглая Тарасова и 50-летний голливудский режиссер Даррен Аронофски впервые появились на мероприятии как пара, передает Spletnik.
Газета.Ru 06:42