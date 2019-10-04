Общество

РБКРБКШварценеггер ответил на вопрос о красоте женщин России

Американский актер Арнольд Шварценеггер согласился с утверждением, что в России живут самые красивые женщины, сообщает «РИА Новости». «Это выражение очень справедливое, оно неслучайно», — сказал Шварценеггер на форуме Sinergy Global Forum в Петербурге.
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Шварценеггер ответил на вопрос о красоте женщин России

РБК09:42

Арнольд Шварценеггер назвал русских женщин самыми умными и красивыми

Санкт-Петербургские ведомости07:36

Шварценеггер назвал россиянок самыми красивыми

Московский Комсомолец10:02

Арнольду Шварценеггеру понравились россиянки

Российская газета08:58

Шварценеггер согласился с тем, что самые красивые женщины живут в РФ

РЕН ТВ08:28

Шварценеггер признал, что в России живут самые красивые женщины

РИА Новости08:21

Шварценеггер признал русских женщин самыми красивыми в мире

Известия09:31
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Политика

В Иране задержана журналистка из России

Российская газета 05:25
Общество

Гороскоп на 4 октября: этим знакам Зодиака стоит покрепче сжать кулаки

4 октября Близнецы могут проиграть в борьбе за первенство, которую активно ведут в последнее время.
SM News вчера в 08:22
Политика

Украина потребовала от «Газпрома» доступ к туркменскому газу

"Нафтогаз" требует от "Газпрома" разблокировать возможность получать на российско-украинской границе газ из Туркмении.
Московский Комсомолец вчера в 07:11
Гаджеты

Пользователей ряда смартфонов на Android предупредили об уязвимости

В операционной системе Android обнаружена серьезная уязвимость, которая позволяет мошенникам взломать устройства производителей Huawei, LG, Moto, Oppo, Pixel, Samsung и Xiaomi.
Известия 09:40
Шоу-бизнес

В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной

Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская.
Телепрограмма 16:11
Культура

Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»

После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском 18:05
Политика

Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете

Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
РИА Новости вчера в 13:37
Политика

Трамп шлепнул по колену президента Финляндии

Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
URA.Ru вчера в 07:30
Происшествия

Мэр Львова: при аварийной посадке Ан-12 людей задавил груз

Аргументы и Факты 09:26
Происшествия

Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках

Вячеслав Шашмин, которого признали виновным в покушении на участие в беспорядках, получил три года условно.
РБК 12:13
Происшествия

Суд в Балашихе арестовал обвиняемого в убийстве школьницы подростка

RT на русском 15:49
Экономика

Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что распространить на всю страну эксперимент с налогообложением самозанятых можно лишь после определения перечня профессий, к которым может быть применим льготный режим.
Российская газета 05:33
Авто

Кроссоверы Hyundai Santa Fe и Tucson получили в РФ новые двигатели

Ugpressa.ru вчера в 01:29
Политика

Новый глава ЦИК Украины назвал условия для выборов в Донбассе

Новый председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что для проведения выборов на неподконтрольных стране территориях Донбасса нужны условия, связанные с безопасностью и урегулированием этого вопроса в законодательстве.
RT на русском 15:58
Космос

«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»

Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Lenta.ru 04:50
Политика

Рейтинг Джо Байдена упал почти до минимума

Рейтинг бывшего вице-президента США Джо Байдена, считающегося наиболее сильным потенциальным соперником американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году, упал почти до минимальной отметки.
РБК 17:48
Кино

Мишель Пфайффер представила в Москве новую «Малефисенту»

МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 4 октября в Москву прилетела актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Disney «Малефисента: Владычица тьмы» (WDSSPR).
Кинобизнес сегодня 11:11
Космос

«Союз МС-12» с тремя членами экипажа вернулся на Землю с МКС

Космический корабль «Союз МС-12», на борту которого находятся российский космонавт Алексей Овчинин, астронавт из США Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури, совершил успешную посадку.
РБК вчера в 07:14
Кино

Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве

Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru вчера в 02:25
Спорт

Глава ВФЛА назвал героями прыгунов в высоту Акименко и Иванюка

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал серебро Михаила Акименко и бронзу Ильи Иванюка в прыжках в высоту на чемпионате мира в катарской Дохе.
RT на русском 16:58
Культура

Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили ТЭФИ как лучшие телеведущие

Иван Ургант («Вечерний Ургант») и Анастасия Ивлеева («Agent Шоу») получили статуэтки как лучшие ведущие.
АН Между строк вчера в 01:45
Политика

Американская экоактивистка призвала есть детей

Американская экоактивистка на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.
Известия 17:14
Политика

В палате представителей США потребовали от Пенса документы по Украине

Председатели комитетов палаты представителей конгресса США по разведке, по иностранным делам и по реформам и надзору запросили у вице-президента Соединённых Штатов Майкла Пенса документы по Украине.
RT на русском 16:26
Футбол

Жена главы селекционного дела ЦСКА раскритиковала Гончаренко

Sport.ru 11:29
Политика

В Кремле выступили за обмен с Украиной «всех на всех»

Работы по осуществлению обмена украинских и российских удерживаемых продолжаются, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления МИД Украины о грядущем масштабном обмене удерживаемыми лицами.
РИА Новости 05:21
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии

При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.
Paparazzi.ru вчера в 09:52
Происшествия

Игроки бельгийского клуба попали в секс-скандал с изнасилованием на клубной базе

Игроки бельгийского клуба «Эспойр Майнройс» попали в скандал после того как в социальных сетях было опубликовано видео с непристойным содержанием, сообщает The Sun.
Чемпионат 14:53
Происшествия

Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК

ТАСС 03:25
Культура

Хидео Кодзима пообещал Урганту поработать с Михалковым и Ярмольником

Телепрограмма 06:36
Общество

Аронофски и Тарасова перестали скрывать роман

25-летняя российская актриса Аглая Тарасова и 50-летний голливудский режиссер Даррен Аронофски впервые появились на мероприятии как пара, передает Spletnik.
Газета.Ru 06:42
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Американский культурист, предприниматель и актёр австрийского происхождения, политик-республиканец, 38-й губернатор Калифорнии.
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