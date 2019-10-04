Общество

РБКРБКШварценеггер ответил на вопрос о красоте женщин России

Американский актер Арнольд Шварценеггер согласился с утверждением, что в России живут самые красивые женщины, сообщает «РИА Новости». «Это выражение очень справедливое, оно неслучайно», — сказал Шварценеггер на форуме Sinergy Global Forum в Петербурге.
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Арнольду Шварценеггеру понравились россиянки

Российская газета08:58

Шварценеггер признал русских женщин самыми красивыми в мире

Известия09:31

Шварценеггер назвал россиянок самыми красивыми

Московский Комсомолец10:02

Шварценеггер ответил на вопрос о красоте женщин России

РБК09:42

Шварценеггер согласился с тем, что самые красивые женщины живут в РФ

РЕН ТВ08:28

Шварценеггер признал, что в России живут самые красивые женщины

РИА Новости08:21

Арнольд Шварценеггер назвал русских женщин самыми умными и красивыми

Санкт-Петербургские ведомости07:36
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Политика

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Задержанную в Иране российскую журналистку Юлию Юзик скоро выпустят на свободу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД Ирана.
Газета.Ru 10:19
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Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
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Президент США Дональд Трамп сообщил о начале действия безвизового режима для граждан Польши.
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Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
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К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
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Американский актер
Американский культурист, предприниматель и актёр австрийского происхождения, политик-республиканец, 38-й губернатор Калифорнии.
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