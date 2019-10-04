Общество
РБКШварценеггер ответил на вопрос о красоте женщин России
Американский актер Арнольд Шварценеггер согласился с утверждением, что в России живут самые красивые женщины, сообщает «РИА Новости». «Это выражение очень справедливое, оно неслучайно», — сказал Шварценеггер на форуме Sinergy Global Forum в Петербурге.
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
Арнольд Шварценеггер назвал русских женщин самыми умными и красивыми
Санкт-Петербургские ведомости07:36
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 15:09, Вашингтон
Шоу-бизнес
Сын Боярского уличил спецсвязь в неправильной парковке
Сын известного артиста театра и кино Михаила Боярского, депутат Госдумы Сергей Боярский обнаружил на пересечении Невского проспекта с Большой Конюшенной улицей припаркованный автомобиль спецсвязи.
МР7.ру 06:24
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины российскими СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала слова президента России Владимира Путина о работе российских СМИ, которые, по его мнению, занимаются очернением Украины.
Газета.Ru вчера в 19:30
Экономика
Матвиенко высказала недовольство темпом освоения средств нацпроектов
Матвиенко была губернатором Петербурга в 2003–2011 годах, а затем перешла на работу в СФ, где представляет Северную столицу.
Известия 07:37
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
С 1 февраля 2020 года популярный среди россиян мессенджер WhatsApp перестанет работать на устаревших операционных системах, сообщается в блоге разработчиков.
Pravda.Ru 30 сентября в 23:17
Космос
Пуск ракеты «Протон» перенесли на 9 октября
Российские исследователи сообщили о переносе даты запуска ракеты-носителя «Протон». Теперь пуск запланирован на 9 октября текущего года.
Goroday.ru 01 октября в 20:52
Наука
Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума
Читайте такжеУченые из Италии хотят включить генуэзские крепости Крыма в список ЮНЕСКО Суть метода, который хотят использовать исследователи, заключается в том, чтобы обучить искусственный интеллект расшифровывать снимки, полученные с использованием мощного рентгена.
Общественное телевидение России вчера в 07:42
Энергетика
Глава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL
Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.
РИА Новости вчера в 02:22
Происшествия
Врачи удалили россиянке из носа вишневую косточку 70-летней давности
Обратившаяся к лор-врачам пациентка не жаловалась, лишь рассказала, что в течение всей жизни у нее были постоянные слизисто-гнойные выделения из носа — на них пенсионерка не обращала особого внимания, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
Вести.Ru 13:03
Космос
«Девятая планета» Солнечной системы может оказаться черной дырой
Дни24 02 октября в 18:00
Армия и оружие
США испытали новую противокорабельную ракету
По данным телеканала, испытания ракеты NSM (Naval Strike Missile) прошли 1 октября недалеко от острова Гуам.
Рамблер 12:52
Экономика
Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%
Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%.
Известия вчера в 11:13
Кино
Бывший режиссер Virtus.pro и RuHub займется фильмом по «Сталкеру»
Бывший режиссер трансляций и видеороликов в Virtus.pro и студии RuHub Максим Самойлов признался, что работает над фильмом по вселенной S.T.A.L.K.E.R. Проект находится на ранней стадии производства.
CyberSport.ru 02 октября в 08:50
Политика
Путин призвал женщин совмещать семью и карьеру
Известия 12:40
Политика
Песков прокомментировал падение доходов среднего класса
Пресс-секретарь президента заверил, что в Кремле "внимательно относятся" к подобным исследованиям Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал результаты исследования Высшей школы экономики (ВШЭ), согласно которому доходы среднего класса в России уменьшаются с 2014 года, сообщает Regnum.
АМИТЕЛ 08:10
Происшествия
Число погибших при протестах в Ираке превысило 30
Коммерсантъ вчера в 23:45
Футбол
«Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву
Ранее издание The Sun сообщило, что нападающий «Крыльев Советов» Соболев входит в список игроков, которыми интересуется «Манчестер Юнайтед».
РБК 14:51
Политика
Найдены доказательства высадки российского спецназа в Норвегии
МонаВиста вчера в 07:40
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла в море на госиспытания
Первая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота, «Петропавловск-Камчатский», которая строилась на Адмиралтейских верфях, вышла в Балтику на государственные испытания, сообщили Адмиралтейские верфи.
Петербургский дневник 08:17
Космос
Две женщины впервые в истории выйдут в открытый космос
Впервые в истории женщины могут выйти в открытый космос.
Газета.Ru 14:58
Политика
В четырёх российских городах предотвратили теракты
В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир.
RT на русском 06:18
Общество
Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах
Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Российская газета 04:55
Культура
Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала поражение сразу в двух номинациях на премии ТЭФИ.
News.ru 02 октября в 23:12
Политика
Джонсон при отсутствии соглашения с ЕС попросит об отсрочке Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в случае отсутствия к 19 октября нового соглашения с ЕС в соответствии с законом попросит Евросоюз о переносе Brexit на более поздний срок, свидетельствует правительственный документ, опубликованный в Twitter адвокатом Джо Моэмом.
ПРАЙМ 08:20
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
РИА Новости 09:49
Здоровье
В США из-за курения электронных сигарет умерли 18 человек
По меньшей мере 18 человек умерли в США, у 1080 были диагностированы легочные заболевания из-за курения электронных сигарет, или "вейпинга".
ТАСС вчера в 19:57
Политика
Путин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии ракет США
Напомним, второго февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Российская газета вчера в 18:35
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22