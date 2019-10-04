Общество

РБКРБКШварценеггер ответил на вопрос о красоте женщин России

Американский актер Арнольд Шварценеггер согласился с утверждением, что в России живут самые красивые женщины, сообщает «РИА Новости». «Это выражение очень справедливое, оно неслучайно», — сказал Шварценеггер на форуме Sinergy Global Forum в Петербурге.
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Шварценеггер ответил на вопрос о красоте женщин России

РБК09:42

Шварценеггер согласился с тем, что самые красивые женщины живут в РФ

РЕН ТВ08:28

Шварценеггер назвал россиянок самыми красивыми

Московский Комсомолец10:02

Арнольду Шварценеггеру понравились россиянки

Российская газета08:58

Шварценеггер признал русских женщин самыми красивыми в мире

Известия09:31

Шварценеггер признал, что в России живут самые красивые женщины

РИА Новости08:21

Арнольд Шварценеггер назвал русских женщин самыми умными и красивыми

Санкт-Петербургские ведомости07:36
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Футбол

Футболист «Зенита» Малком заявил, что скоро вернётся на поле

«Пусть наши болельщики не беспокоятся — этот процесс пройдёт очень быстро, и я как можно скорее вернусь на поле, чтобы приносить им радость», — заключил Малком.
RT на русском 13:00
Общество

СМИ: Гоген Солнцев избил сотрудницу салона красоты

Московский Комсомолец 08:57
Политика

В Кремле рассказали о планах обмена заключенными с Украиной

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов о планах РФ по обмену заключенными с Украиной.
ПолитРоссия 05:49
Футбол

Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко

Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Нева Спорт 09:13
Политика

Пригожин объяснил решение возглавить совет медиагруппы «Патриот»

«США позаботятся, чтобы [Евгений] Пригожин и подобные ему не могли спрятаться или чувствовать себя комфортно, пока ведут дестабилизирующую деятельность, которая угрожает интересам США, а также их союзников и партнеров», — объяснил решение о введении новых санкций госсекретарь США Майк Помпео.
РБК 12:08
Происшествия

В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса

РИА Новости вчера в 03:18
Шоу-бизнес

У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Здоровье

Россиян с инвалидностью возили на процедуры в уазиках с капустой

Lenta.ru 06:35
Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Фигурное катание

Медведева выиграла Shanghai Trophy

Газета.Ru 11:13
Политика

Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией

Александр Лукашенко во время форума заявил, что его украинский коллега не нуждается в советах и понимает, что ему как президенту нужно делать и белорусский лидер уверен в том, что Зеленский это сделает.
Вести.Ru 11:07
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости 02:39
Происшествия

Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК

Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС 03:25
Гаджеты

Складной Samsung Galaxy Fold провалил тест на 200 000 сгибаний

Журналисты издания CNET проверили на правдивость слова представителей Samsung, утверждающих, что складной экран Galaxy Fold выдержит не менее 200 000 сгибаний.
Вести.Хайтек 11:59
Технологии

На самом мощном в мире атомном ледоколе «Арктика» запустили реактор

На борту новейшего российского атомного ледокола «Арктика» состоялся запуск реакторной установки.
Дни24 04:38
Единоборства

Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети

Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
iReactor вчера в 07:38
Армия и оружие

Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела

РБК 13:08
Футбол

Агент Жамалетдинова прокомментировал слухи о возможном возвращении игрока в ЦСКА

Александр Маньяков, агент нападающего «Леха» Тимура Жамалетдинова, прокомментировал информацию о возможном возвращении 22-летнего игрока в ЦСКА, которому принадлежат права на него.
Чемпионат 10:00
Происшествия

После издевательств над учеником уволилась директор московской школы

Вести.Ru 09:46
Армия и оружие

СЦКК ДНР: ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 20 раз

За минувшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР 142 единицы боеприпасов, 20 раз нарушив режим прекращения огня, сообщили 3 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
REGNUM вчера в 03:39
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Политика

Песков рассказал, что Путин проведет свой день рождения на природе

Инфорос 07:19
Шоу-бизнес

Гимнастка Маргарита Мамун впервые стала мамой

Гимнастка Маргарита Мамун и пловец Александр Сухоруков 3 октября стали родителями.
Вечерняя Москва 12:19
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 озвучил свою версию трагедии

Уралинформбюро вчера в 07:24
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Здоровье

ВОЗ сообщила о снижении потребления алкоголя в России на 43%

Благодаря снижению потребления алкоголя удалось достичь исторического максимума в 2018 году по средней продолжительности жизни — почти 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин.
БИЗНЕС Online 01 октября в 16:23
Наука

Ученые нашли замену зубным имплантам

Gazeta.SPb 01:04
Политика

Путин сказал, что мечтает о вовлечённости людей в работу чиновников

Вы сказали то, о чём я мечтаю: чтобы люди были вовлечены в решение тех вопросов, которые для них жизненно важны, — добавил Путин.
News.ru 11:57
Происшествия

Расследованием дела против ФБК занимаются 112 следователей

Расследование уголовное дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) занимаются 112 следователей.
Дождь 10:38
Шоу-бизнес

Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги

48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru вчера в 16:10
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Американский культурист, предприниматель и актёр австрийского происхождения, политик-республиканец, 38-й губернатор Калифорнии.
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