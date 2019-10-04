Общество
РИА НовостиШварценеггер признал, что в России живут самые красивые женщины
Актер Арнольд Шварценеггер согласился с утверждением, что в России живут самые красивые женщины, и отметил их ум и одаренность, передает корреспондент РИА Новости. "Это выражение очень справедливое, оно неслучайно", — сказал актер на Sinergy Global Forum в Петербурге.
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Арнольд Шварценеггер назвал русских женщин самыми умными и красивыми
Санкт-Петербургские ведомости07:36
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Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
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Американского посла из-за новых пошлин США вызвали в МИД Испании
Американского посла в Мадриде 4 октября вызвали «на ковер» в МИД Испании, чтобы выразить ему недовольство решением Соединенных Штатов ввести 25-процентные пошлины на товары из стран Евросоюза.
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ProstoProSport 09:21
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Грузия захотела «как можно скорее» возобновить авиасообщение с Россией
МИД Грузии выступил за восстановление авиасообщения с Россией «как можно скорее».
Телеканал 360° 16:19
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В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза
В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.
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Новый глава ЦИК Украины назвал условия для выборов в Донбассе
Новый председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что для проведения выборов на неподконтрольных стране территориях Донбасса нужны условия, связанные с безопасностью и урегулированием этого вопроса в законодательстве.
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Уткин: пригласите Фаберже тренировать «Спартак»!
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал слухи о возможном приглашении в «Спартак» бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.
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В Москве назовут имена победителей телевизионной премии ТЭФИ
Имена победителей индустриальной телевизионной премии ТЭФИ назовут в среду в Московском театре мюзикла.
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Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
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Порошенко выбрал для своей защиты российского адвоката
11 сентября ГБР Украины завело очередное дело на Порошенко. Днем ранее Порошенко в очередной раз проигнорировал допрос в ГБР Украины.
ИА Новороссия 12:40
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Руководитель Минздрава Башкирии сообщил о сокращениях в больницах
На встрече обсуждалось предстоящее объединение 1-2 и 3-4 городских больниц Стерлитамака, а также присоединение инфекционной больницы Стерлитамака к 4-й инфекционной больнице Уфы.
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Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
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Самолет вернулся во Внуково из-за пьяного пассажира на борту
Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который вылетел в Стамбул из аэропорта Внуково в Москве, вернулся обратно из-за пьяного пассажира.
Газета.Ru 15:58
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия вчера в 12:17
Гаджеты
Microsoft анонсировала планшет Surface Pro X
Сразу после анонса Surface Pro 7 Microsoft представила производительный гибридный планшет Surface Pro X. Устройство получило мощнейший процессор Qualcomm, передает сайт gagadget.com.
Кубанские новости 03:08
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Футбол
«Барселона» может избавиться от Гризманна из-за его конфликта с Месси
Как сообщает Le10Sport, из-за напряженных отношений француза с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси клуб рассматривает вариант с использованием Гризманна в сделке по Неймару.
Нева Спорт 14:35
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Россиянин Акименко завоевал серебро в прыжках в высоту на ЧМ-2019
Россиянин Михаил Акименко занял второе место в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике в катарской Дохе.
RT на русском 15:11
Происшествия
Суд арестовал имущество фигурантов дела Baring Vostok
Суд принял решение об аресте активов, в том числе квартир, подозреваемых по делу касательно инвестиционного фонда Baring Vostok.
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Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла в море на госиспытания
Первая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота, «Петропавловск-Камчатский», которая строилась на Адмиралтейских верфях, вышла в Балтику на государственные испытания, сообщили Адмиралтейские верфи.
Петербургский дневник 08:17
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Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»
Первый канал изменил правила голосования за участников конкурса "Голос": от телефонных звонков решено отказаться, теперь голоса будут приниматься только с мобильных номеров в виде SMS.
Интерфакс 14:50
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В Сумах сорвали концерт Винника, поддержавшего российский флешмоб
Украинский певец Олег Винник не смог провести концерт в Сумах, так как неизвестные «заминировали» здание, в котором должно было пройти выступление.
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В Иране задержали российскую журналистку
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В Киеве определили условия для полной блокады Донбасса
Замораживание конфликта, по данным издания, подразумевает полную блокаду территорий самопровозглашенных республик: украинские власти перестанут выплачивать населению пенсии, пособия, ограничат (или вовсе прекратят) поставку тепла, воды и электроэнергии, а также будут строго контролировать перемещение людей между территориями, которые контролируются и не контролируются Украиной.
Газета.Ru 14:53
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В России начал продаваться смартфон с «экраном-водопадом» за 60 тысяч
Российская газета 09:39
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Московское метро отсудило у организаторов митинга 55 тысяч рублей
Московское метро отсудило у организаторов незаконных митингов в столице в августе этого года почти 55 тысяч рублей.
Российская газета 08:40