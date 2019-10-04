Общество

РИА НовостиРИА НовостиШварценеггер признал, что в России живут самые красивые женщины

Актер Арнольд Шварценеггер согласился с утверждением, что в России живут самые красивые женщины, и отметил их ум и одаренность, передает корреспондент РИА Новости. "Это выражение очень справедливое, оно неслучайно", — сказал актер на Sinergy Global Forum в Петербурге.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Шварценеггер ответил на вопрос о красоте женщин России

РБК09:42

Шварценеггер признал русских женщин самыми красивыми в мире

Известия09:31

Арнольд Шварценеггер назвал русских женщин самыми умными и красивыми

Санкт-Петербургские ведомости07:36

Арнольду Шварценеггеру понравились россиянки

Российская газета08:58

Шварценеггер согласился с тем, что самые красивые женщины живут в РФ

РЕН ТВ08:28

Шварценеггер признал, что в России живут самые красивые женщины

РИА Новости08:21

Шварценеггер назвал россиянок самыми красивыми

Московский Комсомолец10:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 16:42, Ашберн
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Политика

Американского посла из-за новых пошлин США вызвали в МИД Испании

Американского посла в Мадриде 4 октября вызвали «на ковер» в МИД Испании, чтобы выразить ему недовольство решением Соединенных Штатов ввести 25-процентные пошлины на товары из стран Евросоюза.
Комсомольская правда 16:25
Фигурное катание

Медведева выиграла турнир Shanghai Trophy в Китае

ProstoProSport 09:21
Политика

Грузия захотела «как можно скорее» возобновить авиасообщение с Россией

МИД Грузии выступил за восстановление авиасообщения с Россией «как можно скорее».
Телеканал 360° 16:19
Наука

В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза

В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.
Lenta.ru 10:00
Политика

Новый глава ЦИК Украины назвал условия для выборов в Донбассе

Новый председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что для проведения выборов на неподконтрольных стране территориях Донбасса нужны условия, связанные с безопасностью и урегулированием этого вопроса в законодательстве.
RT на русском 15:58
Общество

СМИ: Гоген Солнцев избил сотрудницу салона красоты

Московский Комсомолец 08:57
Футбол

Уткин: пригласите Фаберже тренировать «Спартак»!

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал слухи о возможном приглашении в «Спартак» бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.
Чемпионат 30 сентября в 20:01
Культура

В Москве назовут имена победителей телевизионной премии ТЭФИ

Имена победителей индустриальной телевизионной премии ТЭФИ назовут в среду в Московском театре мюзикла.
ТАСС 01 октября в 17:12
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись

«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер вчера в 07:54
Политика

Порошенко выбрал для своей защиты российского адвоката

11 сентября ГБР Украины завело очередное дело на Порошенко. Днем ранее Порошенко в очередной раз проигнорировал допрос в ГБР Украины.
ИА Новороссия 12:40
Здоровье

Руководитель Минздрава Башкирии сообщил о сокращениях в больницах

На встрече обсуждалось предстоящее объединение 1-2 и 3-4 городских больниц Стерлитамака, а также присоединение инфекционной больницы Стерлитамака к 4-й инфекционной больнице Уфы.
Горобзор.ру 03:29
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Происшествия

Самолет вернулся во Внуково из-за пьяного пассажира на борту

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который вылетел в Стамбул из аэропорта Внуково в Москве, вернулся обратно из-за пьяного пассажира.
Газета.Ru 15:58
Происшествия

Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия вчера в 12:17
Гаджеты

Microsoft анонсировала планшет Surface Pro X

Сразу после анонса Surface Pro 7 Microsoft представила производительный гибридный планшет Surface Pro X. Устройство получило мощнейший процессор Qualcomm, передает сайт gagadget.com.
Кубанские новости 03:08
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Футбол

«Барселона» может избавиться от Гризманна из-за его конфликта с Месси

Как сообщает Le10Sport, из-за напряженных отношений француза с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси клуб рассматривает вариант с использованием Гризманна в сделке по Неймару.
Нева Спорт 14:35
Политика

Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией

Вести.Ru 11:07
Спорт

Россиянин Акименко завоевал серебро в прыжках в высоту на ЧМ-2019

Россиянин Михаил Акименко занял второе место в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике в катарской Дохе.
RT на русском 15:11
Происшествия

Суд арестовал имущество фигурантов дела Baring Vostok

Суд принял решение об аресте активов, в том числе квартир, подозреваемых по делу касательно инвестиционного фонда Baring Vostok.
RT на русском 16:13
Армия и оружие

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла в море на госиспытания

Первая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота, «Петропавловск-Камчатский», которая строилась на Адмиралтейских верфях, вышла в Балтику на государственные испытания, сообщили Адмиралтейские верфи.
Петербургский дневник 08:17
Культура

Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»

Первый канал изменил правила голосования за участников конкурса "Голос": от телефонных звонков решено отказаться, теперь голоса будут приниматься только с мобильных номеров в виде SMS.
Интерфакс 14:50
Музыка

В Сумах сорвали концерт Винника, поддержавшего российский флешмоб

Украинский певец Олег Винник не смог провести концерт в Сумах, так как неизвестные «заминировали» здание, в котором должно было пройти выступление.
Украина.ру 04:30
Происшествия

В Волгограде умерла двухмесячная пассажирка рейса из Грозного в Москву

ТАСС 00:33
Политика

В Иране задержали российскую журналистку

РИА Новости 05:33
Киберспорт

Virtus.pro представила фотографии нового состава по Dota 2

Матч ТВ 13:21
Политика

В Киеве определили условия для полной блокады Донбасса

Замораживание конфликта, по данным издания, подразумевает полную блокаду территорий самопровозглашенных республик: украинские власти перестанут выплачивать населению пенсии, пособия, ограничат (или вовсе прекратят) поставку тепла, воды и электроэнергии, а также будут строго контролировать перемещение людей между территориями, которые контролируются и не контролируются Украиной.
Газета.Ru 14:53
Гаджеты

В России начал продаваться смартфон с «экраном-водопадом» за 60 тысяч

Российская газета 09:39
Общество

Московское метро отсудило у организаторов митинга 55 тысяч рублей

Московское метро отсудило у организаторов незаконных митингов в столице в августе этого года почти 55 тысяч рублей.
Российская газета 08:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Арнольд Шварценеггер
Американский актер
Американский культурист, предприниматель и актёр австрийского происхождения, политик-республиканец, 38-й губернатор Калифорнии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное