Актер Арнольд Шварценеггер согласился с утверждением, что в России живут самые красивые женщины, и отметил их ум и одаренность, передает корреспондент РИА Новости. "Это выражение очень справедливое, оно неслучайно", — сказал актер на Sinergy Global Forum в Петербурге.

Шварценеггер признал, что в России живут самые красивые женщины

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