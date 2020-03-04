с чего всё началось

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на российского разработчика роботов Promobot за использование его внешности.

Шварценеггер подал в суд на российского разработчика роботов

Армия и оружие Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».

Общество В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.

Общество Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий.

Здоровье Назван срок начала эпидемии коронавируса в России Назван срок начала эпидемии коронавируса в России. Приблизительный период назвал член комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный.

Общество Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 миллионов Обанкротившаяся после теракта над Синайским полуостровом авиакомпания "Когалымавиа" и турецкий туроператор Prince Group подали иск против Египта, потребовав компенсацию в 200 миллионов долларов.

Общество В Петербурге студента из Италии проверят на коронавирус Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Общество Госдума снизила возраст выхода на негосударственную пенсию Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии с 60 до 55 лет у женщин и с 65 до 60 лет у мужчин, говорится на сайте нижней палаты парламента.

Общество Суд по интеллектуальным правам принял иск к Пугачевой Суд по интеллектуальным правам (СИП) зарегистрировал иск некой Кристины Мартиросян к Алле Пугачевой, следует из информации в картотеке арбитражных дел.