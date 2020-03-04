Общество
Lenta.ruШварценеггер подал в суд на российского разработчика роботов
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на российского разработчика роботов Promobot за использование его внешности.
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с чего всё началось
По данным портала TMZ, экс-губернатор и исполнитель роли Терминатора требует с компании Promobot из России $10 млн за использование его образа без разрешения.РЕН ТВ04:59
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Киберспорт
Google Stadia обзавелась поддержкой потоковой передачи 4K в браузере
Google Stadia начала развёртывать поддержку потокового режима 4K в браузере.
Армия и оружие
Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США
Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».
Общество
Погодный центр «Фобос» обещает «малиновое» лето в России
По словам Тишковца, окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины, потому он называет предстоящее лето «малиновым».
Спорт
Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии
На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
Биатлон
Губерниев опубликовал фрагмент документа по «делу Логинова»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фрагмент документа, на который ссылалась полиция перед обысками российского биатлониста Александра Логинова.
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Общество
Зеленский встретил в Новых Санжарах эвакуированных после карантина
Футбол
«Из „Сочи“ хочу попасть на чемпионат Европы». Первое интервью Кокорина о новой жизни, тюрьме, планах
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Общество
Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России
Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий.
Здоровье
Назван срок начала эпидемии коронавируса в России
Назван срок начала эпидемии коронавируса в России. Приблизительный период назвал член комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный.
Происшествия
Под Мурманском пять военных пострадали от взрыва боеприпаса
Общество
Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 миллионов
Обанкротившаяся после теракта над Синайским полуостровом авиакомпания "Когалымавиа" и турецкий туроператор Prince Group подали иск против Египта, потребовав компенсацию в 200 миллионов долларов.
Общество
В Петербурге студента из Италии проверят на коронавирус
Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Происшествия
Суд оштрафовал жителя Воронежа на 270 тыс. рублей за угрозы судье
Суд Москвы приговорил к штрафу в размере 270 тыс. рублей жителя Воронежа Михаила Квасова по обвинению в угрозах убийства столичному судье Станиславу Минину.
Здоровье
Депздрав рекомендовал не терпеть храп партнера и отправить его к врачу
Храп спящего рядом человека терпеть не стоит, так как он отображается не только на его качестве сна, но мешает полноценно высыпаться и партнеру.
Политика
Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ
Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ запланировано на 22 апреля.
Энергетика
ОПЕК сократит добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за вируса
Члены ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,5 млн барр. в сутки.
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Общество
Госдума снизила возраст выхода на негосударственную пенсию
Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии с 60 до 55 лет у женщин и с 65 до 60 лет у мужчин, говорится на сайте нижней палаты парламента.
Общество
В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Шоу-бизнес
Дочь Волочковой вновь вышла в свет со своей мачехой
15-летняя наследница Волочковой вновь вышла в свет со своей мачехой. Поклонники девушки уверены, что она станет еще красивее своей матери.
Общество
Суд по интеллектуальным правам принял иск к Пугачевой
Суд по интеллектуальным правам (СИП) зарегистрировал иск некой Кристины Мартиросян к Алле Пугачевой, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Общество
В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.
Армия и оружие
Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200
Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".