Общество
РИА НовостиШварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника
Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за то, что она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на иск.
Читать в источнике
Оценить245
с чего всё началось
По данным портала TMZ, экс-губернатор и исполнитель роли Терминатора требует с компании Promobot из России $10 млн за использование его образа без разрешения.РЕН ТВ04:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Политика
Путин заявил Эрдогану о требующей прямого разговора ситуации в Сирии
Обострившаяся ситуация в сирийском Идлибе требует прямого разговора Москвы и Анкары.
Происшествия
В России за утро «заминировали» три пассажирских самолета
Три пассажирских самолета за утро получили анонимные сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.
Общество
Россиянам пообещали «малиновое» лето
Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
Экономика
Рынок США возобновил обвал на фоне распространения коронавируса
Основатель одного из крупнейших в мире хедж-фондов миллиардер Рэй Далио назвал новый коронавирус "одним из тех катастрофических событий, которые происходят раз в 100 лет".
Армия и оружие
Ракетная атака Израиля отражена сирийской ПВО
Сирийские военные ликвидировали 12 ракет Израиля. Ракетная атака Израиля отражена сирийской ПВО в провинциях Хомс и Кунейтра.
Здоровье
Заявление «Ливерпуля», связанное с распространением коронавируса
Футбольный клуб "Ливерпуль" опубликовал заявление на своем официальном сайте.
Общество
Релиз Ghost of Tsushima состоится 26 июня
Релиз Ghost of Tsushima на PS4 состоится 26 июня.
Происшествия
Жителя Калуги приговорили к пяти годам за комментарий о взрыве в УФСБ
Суд в Калуге приговорил местного жителя Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима, признав виновным в оправдании терроризма из-за комментария во «ВКонтакте».
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Происшествия
В Татарстане сошел с рельсов поезд
Сегодня днем в Республике Татарстан с рельсов сошел грузовой поезд, сообщает портал Бизнес Online.
Здоровье
В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания Covid-19: в Россию прилетел заразившийся гражданин Италии.
Армия и оружие
Сирия, 5 марта: в ВС Турции сообщили о новых потерях
Во время переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Кремле турецкие СМИ сообщили ещё об одной потере в личном составе военнослужащих, участвующих в операции на территории Идлиба.
Хоккей
«Металлург» проиграл «Барысу» в овертайме, счёт в серии стал 1-2
Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке проиграл казахстанскому «Барысу» со счётом 1:2 ОТ в третьем матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина.
Наука
Небулайзер помог окситоцину углубиться в мозг
Британские исследователи выяснили, что с помощью небулайзера введение синтетического окситоцина оказывает максимальный физиологический эффект.
Авто
Новый седан Genesis G80 показали официально
Компания Genesis (премиум-бренд Hyundai) показала первые изображения седана Genesis G80 нового поколения.
Общество
Глава ВОЗ: опыт Китая показывает, что коронавирус можно остановить
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве позитивно оценил усилия КНР и ряда других стран в борьбе с коронавирусом, сообщает в четверг ТАСС.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место стартует женским спринтом
Седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место 5 марта стартует спринтерской гонкой у женщин.
Политика
В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов
Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Авто
Внедорожник Haval H5 появился в России
Новый кроссовер Haval H5 тульской сборки, призванный стать возрожденной версией некогда популярного внедорожника Great Wall Hover H5, поступит в продажу 20 апреля.
Футбол
Фанаты «Зенита» и «Ахмата» в Грозном устроили массовое побоище
Массовая драка между фанатами футбольных клубов «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ахмат» (Грозный) произошла на матче ¼ финала Кубка России в Грозном, сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
В России изменят систему оплаты больничных и декретных отпусков
В России изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия».
Шоу-бизнес
Дело по долгу Анастасии Заворотнюк закрыто
Пристав закрыл дело по долгу актрисы Анастасии Заворотнюк в связи с невозможностью найти должника, передает Telegram-канал Mash.
Общество
Из-за коронавируса на Украине запретят массовые мероприятия
На Украине начнут вводить ограничения в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV.
Космос
Астрономы предполагают, что Млечный Путь искажает галактика-спутник
Астрономы предполагают, что это может быть галактика в Стрельце — карликовая галактика, вращающаяся вокруг Млечного Пути.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Шоу-бизнес
Леся Кафельникова обвинила отца в попытке насильно выдать ее замуж
Леся Кафельникова обвинила отца в попытке насильно выдать ее замуж Дочь разоблачила спортсмена после его скандального интервью.