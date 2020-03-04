с чего всё началось

Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за то, что она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на иск.

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

Общество Силуанов назвал отмирающие профессии в России Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.

Экономика Рынок США возобновил обвал на фоне распространения коронавируса Основатель одного из крупнейших в мире хедж-фондов миллиардер Рэй Далио назвал новый коронавирус "одним из тех катастрофических событий, которые происходят раз в 100 лет".

Происшествия В Татарстане сошел с рельсов поезд Сегодня днем в Республике Татарстан с рельсов сошел грузовой поезд, сообщает портал Бизнес Online.

Здоровье В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания Covid-19: в Россию прилетел заразившийся гражданин Италии.

Армия и оружие Сирия, 5 марта: в ВС Турции сообщили о новых потерях Во время переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Кремле турецкие СМИ сообщили ещё об одной потере в личном составе военнослужащих, участвующих в операции на территории Идлиба.

Наука Небулайзер помог окситоцину углубиться в мозг Британские исследователи выяснили, что с помощью небулайзера введение синтетического окситоцина оказывает максимальный физиологический эффект.

Общество Глава ВОЗ: опыт Китая показывает, что коронавирус можно остановить Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве позитивно оценил усилия КНР и ряда других стран в борьбе с коронавирусом, сообщает в четверг ТАСС.

Авто Внедорожник Haval H5 появился в России Новый кроссовер Haval H5 тульской сборки, призванный стать возрожденной версией некогда популярного внедорожника Great Wall Hover H5, поступит в продажу 20 апреля.