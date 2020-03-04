Общество

РИА НовостиРИА НовостиШварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за то, что она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на иск.
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По данным портала
 TMZ, экс-губернатор и исполнитель роли Терминатора требует с компании Promobot из России $10 млн за использование его образа без разрешения.
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Арнольд Шварценеггер
Американский актер
Американский культурист, предприниматель, актёр, продюсер и политический деятель австрийского происхождения. 38-й губернатор Калифорнии.
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