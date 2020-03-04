Общество
ИзвестияШварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за то, что она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника. Об этом сообщил портал TMZ 4 марта.
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с чего всё началось
По данным портала TMZ, экс-губернатор и исполнитель роли Терминатора требует с компании Promobot из России $10 млн за использование его образа без разрешения.РЕН ТВ04:59
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Общество
В России подтвердился новый случай заболевания коронавирусом
До нового случая сообщалось о шести заражениях коронавирусом в России.
Политика
Лукашенко: Интересы Белоруссии не противоречат интересам Украины
«Коль выпала такая судьба для Белоруссии в этом году возглавлять все интеграционные органы, мы будем делать это достойно», — заявил 5 марта Александр Лукашенко, принимая экс-госсекретаря Совбеза Белоруссии — генсека ОДКБ Станислава Зася.
Политика
Орешкина выдвинули в совет директоров «Роснефти» вместо Белоусова
Помощник президента России, бывший министр экономического развития Максим Орешкин выдвинут в совет директоров компании "Роснефть" вместо первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, следует из распоряжения правительства.
Энергетика
Новак заявил, что покинул заседание ОПЕК+ в Вене планово
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что покинул заседание комитета ОПЕК+, которое проходит в Вене, планово.
Общество
Систему оплаты отпусков и декретов изменят в России
С 2021 года в России изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Биатлон
Тихонов отреагировал на обвинения Губерниева в ситуации с Логиновым
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов ответил на обвинения комментатора Дмитрия Губерниева, согласно которым донос на российского биатлониста Александра Логинова был написан со слов бывшего главы СБР.
Армия и оружие
Сирийская ПВО отражает израильскую ракетную атаку в провинции Кунейтра
Сирийская противовоздушная оборона отражает ракетную атаку со стороны Израиля в провинции Кунейтра.
Происшествия
Гражданка Узбекистана сбежала из сексуального рабства в Москве
Политика
Эрдоган подал иск к депутату от оппозиции после драки в парламенте
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал иск к заместителю главы парламентской фракции основной оппозиционной Народно-республиканской партии Энгину Озкочу, требуя от него компенсации за оскорбление.
Политика
В Москве пройдут переговоры Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе
В четверг, 5 марта, в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Биатлон
Биатлонистка Глазырина завоевала бронзу в спринте на этапе Кубка IBU
Авто
Genesis показал новый седан Genesis G80
Компания Genesis (премиум-бренд Hyundai) показала первые изображения седана Genesis G80 нового поколения.
Происшествия
В двух омских больницах уволили главврачей после смерти пациентки
Главврачей двух районных больниц Омской области уволили после случая с матерью четверых детей, которую возили поочередно в эти медучреждения, пока она не умерла, сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава.
Политика
Турция привлекла спецназ, чтобы помешать выдворению беженцев из Греции
Анкара привлекла около тысячи полицейских спецназа, чтобы помешать греческим пограничникам вытеснить беженцев с границы на турецкую территорию, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
Общество
Кирилл Клейменов отреагирует в эфире на сравнение с презервативом
Ранее в Twitter компании Vizit появился коллаж с кадром из программы "Время", где Клейменов одет в синий пиджак и красный галстук, а рядом изображена пачка с дизайном, похожим на костюм ведущего новостей.
Происшествия
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Общество
ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»
Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация.
Политика
Памфилова сравнила поправки к Конституции с комплексным обедом
Невозможно сделать бюллетень, в котором будет допустимо голосование по каждой отдельной поправке к Конституции, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме в Стрельне.
Происшествия
В Крыму организатор ячейки «свидетелей Иеговы» получил тюремный срок
Джанкойский районный суд приговорил к шести годам лишения свободы жителя города Джанкоя за организацию деятельности религиозной организации "свидетелей Иеговы" (запрещена в РФ), в отношении которой судом принято решение о ликвидации в связи с экстремистской деятельностью.
Политика
Сторчак покинул пост замминистра финансов России
Отмечается, что Сторчак покинул пост «в связи с переходом на другую работу».
Армия и оружие
Нидерланды планировали отправить армию на Украину после крушения MH17
Рейс MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на Востоке Украины 17 июля 2014 года.
Авто
Автомобили в России смогут оповещать водителя о нарушении ПДД
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Общество
В Сингапуре подтвердили коронавирус у пассажира из Турции
Власти Сингапура подтвердили наличие коронавируса у одного из пассажиров рейса TK54 Turkish Airlines, прибывшего 3 марта из Стамбула, проводится проверка тех, кто мог находиться в контакте с ним, говорится в заявлении министерства транспорта Сингапура.
Космос
Curiosity показал панораму Марса в самом высоком разрешении
Ровер Curiosity прислал детальную панораму Марса в самом высоком разрешении.
Общество
Самая секретная в мире подлодка попала на фото
Forbes опубликовал фото субмарины типа Delfin — единственной кубинской подлодки.
Здоровье
В России пациенты после инсульта начали получать бесплатные лекарства
Минздрав начал обеспечивать бесплатными лекарствами пациентов, перенесших инфаркты, инсульты и операции по стентированию и аортокоронарному шунтированию, препараты будут выдавать в течение года после болезни, на эти цели выделили в 2020 году более 10 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Происшествия
Суд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»
Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток.