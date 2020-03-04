с чего всё началось

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за то, что она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника. Об этом сообщил портал TMZ 4 марта.

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

Политика Лукашенко: Интересы Белоруссии не противоречат интересам Украины «Коль выпала такая судьба для Белоруссии в этом году возглавлять все интеграционные органы, мы будем делать это достойно», — заявил 5 марта Александр Лукашенко, принимая экс-госсекретаря Совбеза Белоруссии — генсека ОДКБ Станислава Зася.

Политика Орешкина выдвинули в совет директоров «Роснефти» вместо Белоусова Помощник президента России, бывший министр экономического развития Максим Орешкин выдвинут в совет директоров компании "Роснефть" вместо первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, следует из распоряжения правительства.

Биатлон Тихонов отреагировал на обвинения Губерниева в ситуации с Логиновым Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов ответил на обвинения комментатора Дмитрия Губерниева, согласно которым донос на российского биатлониста Александра Логинова был написан со слов бывшего главы СБР.

Политика В Москве пройдут переговоры Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе В четверг, 5 марта, в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Происшествия В двух омских больницах уволили главврачей после смерти пациентки Главврачей двух районных больниц Омской области уволили после случая с матерью четверых детей, которую возили поочередно в эти медучреждения, пока она не умерла, сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава.

Политика Турция привлекла спецназ, чтобы помешать выдворению беженцев из Греции Анкара привлекла около тысячи полицейских спецназа, чтобы помешать греческим пограничникам вытеснить беженцев с границы на турецкую территорию, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Общество Кирилл Клейменов отреагирует в эфире на сравнение с презервативом Ранее в Twitter компании Vizit появился коллаж с кадром из программы "Время", где Клейменов одет в синий пиджак и красный галстук, а рядом изображена пачка с дизайном, похожим на костюм ведущего новостей.

Политика Памфилова сравнила поправки к Конституции с комплексным обедом Невозможно сделать бюллетень, в котором будет допустимо голосование по каждой отдельной поправке к Конституции, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме в Стрельне.

Происшествия В Крыму организатор ячейки «свидетелей Иеговы» получил тюремный срок Джанкойский районный суд приговорил к шести годам лишения свободы жителя города Джанкоя за организацию деятельности религиозной организации "свидетелей Иеговы" (запрещена в РФ), в отношении которой судом принято решение о ликвидации в связи с экстремистской деятельностью.

Общество Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.

Общество В Сингапуре подтвердили коронавирус у пассажира из Турции Власти Сингапура подтвердили наличие коронавируса у одного из пассажиров рейса TK54 Turkish Airlines, прибывшего 3 марта из Стамбула, проводится проверка тех, кто мог находиться в контакте с ним, говорится в заявлении министерства транспорта Сингапура.