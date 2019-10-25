Футбол
ProstoProSportШварценеггер предложил называть Роналду терминатором
Известный актер Арнольд Шварценеггер предложил называть форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду терминатором. В данный момент в футболе такое прозвище еще никому не дали.
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Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
Происшествия
В Пермском крае пропал с радаров частный легкомоторный самолет
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Общество
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Футбол
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На футбол очень влияет экономика. Российские команды сильнее, поскольку там большие инвестиции, как внутри, так и извне.
Футбол
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Московский футбольный клуб «Спартак» может приобрести бразильского полузащитника греческого ПАОК Лео Жабу.
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Салихов в третий раз одержал победу в UFC
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Шоу-бизнес
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