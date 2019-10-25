Футбол
ProstoProSportШварценеггер предложил называть Роналду терминатором
Известный актер Арнольд Шварценеггер предложил называть форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду терминатором. В данный момент в футболе такое прозвище еще никому не дали.
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Как может выглядеть серийная Lada Xcode, показали в Сети
Фигурное катание
Трусова установила два мировых рекорда на этапе Гран-при в Канаде
Россиянка Александра Трусова установила два новых мировых рекорда на втором в сезоне-2019/20 этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходил в Канаде.
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Общество
О пытках в тюрьмах Чечни рассказал ещё один гей
О пытках в тюрьме в программе телеканала ABC News рассказал мужчина, назвавший себя геем из Чечни.
Политика
Зеленский встретился с украинскими военными в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, который уже второй день находится в населенном пункте Золотое (Донбасс), встретился с украинскими военными и местными жителями.
Общество
В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»
Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
Футбол
Хет-трик Пулишича помог «Челси» обыграть на выезде «Бернли»
В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Челси" гостил у "Бернли".
Единоборства
Дерек Чисора досрочно победил Дэвида Прайса
В следующей трехминтуке Чисора несколько раз плотно попал, и Прайс оказался в нокдауне.
Игры
Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs
Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.
Политика
Сорос назвал своего фаворита на пост президента США
Финансист и миллиардер Джордж Сорос поддержал кандидатуру сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен на пост президента США в 2020 году.
Автоспорт
Ферстаппен выиграл квалификацию «Формулы-1» в Мексике
Голландский пилот Макс Ферстаппен из Red Bull Racing показал лучшее время в квалификации Гран-при Мексики на чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Единоборства
Майя победил Аскрена в главном бою турнира UFC в Сингапуре
Итоги UFC Fight Night 162 (главный бой и поединки с участием спортсменов из СНГ): Майя победил Аскрена удушающим приемом в третьем раунде (3:54).
Технологии
Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет
Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет.
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Политика
Почему Россия простила долг Африке, а своим гражданам — нет
Списание долгов дает нам возможность активней работать в Африке.
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Происшествия
В Великобритании водителю фургона с 39 трупами предъявили обвинения
В Великобритании 25-летнему водителю грузовика Морису Робинсону предъявлены обвинения в 39 эпизодах непредумышленного убийства, а также в торговле людьми, содействии незаконной иммиграции и отмывании денег, сообщает Sky News со ссылкой на полицию Эссекса.
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
Футбол
Карпин оригинально поздравил игрока «Ростова» с днем рождения
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оригинально поздравил игрока желто-синих Эвелина Попова с днем рождения.
Политика
Посольство призвало США прекратить охоту за россиянами
Посольство России в США, комментируя заявления американской дипмиссии о правомерности обвинений в адрес Марии Бутиной, призвало прекратить охоту за россиянами и начать использовать механизмы правового сотрудничества между двумя странами.
Происшествия
В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей
Супругов зарезали в подмосковном Воскресенске, по подозрению в убийстве задержан их 25-летний сын, он признал вину, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Футбол
Головин помог «Монако» одолеть «Нант»
"Монако" в гостевом матче оказался сильнее "Нанта" в 11-м туре чемпионата Франции. Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0.
Политика
Зеленский назначил нового губернатора Луганской области
Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая главой Луганской областной государственной администрации (ОГА).
Экономика
Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Общество
Лоукостер «Победа» повышает цены на билеты из-за границы
Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на вылет из зарубежных аэропортов на €5.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.