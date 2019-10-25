Футбол

ProstoProSportProstoProSportШварценеггер предложил называть Роналду терминатором

Известный актер Арнольд Шварценеггер предложил называть форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду терминатором. В данный момент в футболе такое прозвище еще никому не дали.
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