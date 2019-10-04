Общество

ИзвестияИзвестияШварценеггер признал русских женщин самыми красивыми в мире

Актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер согласился с тем, что русские женщины — самые красивые в мире.
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Шварценеггер ответил на вопрос о красоте женщин России

РБК09:42

Шварценеггер признал русских женщин самыми красивыми в мире

Известия09:31

Шварценеггер признал, что в России живут самые красивые женщины

РИА Новости08:21

Арнольду Шварценеггеру понравились россиянки

Российская газета08:58

Шварценеггер согласился с тем, что самые красивые женщины живут в РФ

РЕН ТВ08:28

Шварценеггер назвал россиянок самыми красивыми

Московский Комсомолец10:02

Арнольд Шварценеггер назвал русских женщин самыми умными и красивыми

Санкт-Петербургские ведомости07:36
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Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета вчера в 04:58
Политика

Депутат Рады обвинил Россию в перекрытии поставок угля на Украину

Депутат Верховной рады Украины Михаил Волынец на своей официальной странице в социальной сети выступил с обвинениями России в перекрытии поставок энергетического угля через белорусский коридор.
News.ru 04:01
Кино

Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве

Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru вчера в 02:25
Футбол

Португалия может сегодня обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА

В случае победы Зенита отрыв увеличится до 0,7 очка, в случае ничьей сохранится на прежнем уровне, в случае победы Бенфики Португалия будет опережать Россию на 0,033 очка.
Советский спорт 02 октября в 10:05
Здоровье

В Саратовской области пациентов на процедуры возили в машине с овощами

Московский Комсомолец 08:06
Политика

Путин призвал женщин совмещать семью и карьеру

Известия 12:40
Политика

Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ

По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее".
Российская газета 17:50
Культура

Татьяна Навка прокомментировала слухи о конфликте с Яной Рудковской

Известная фигуристка Татьяна Навка высказалась по поводу слухов о конфликте с продюсером Яной Рудковской, который разгорелся из-за подготовки новогодних ледовых шоу.
iReactor 14:29
Экономика

Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:36
Здоровье

В США из-за курения вейпов умерли 18 человек

В пятнадцати штатах США от последствий, связанных с курением вейпов, умерли по меньшей мере 18 человек.
Клопс 02:51
Космос

«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»

Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Lenta.ru 04:50
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет на компьютерах 5 ноября

Видеоигра Red Dead Redemption 2 американского разработчика Rockstar Games появится на персональных компьютерах 5 ноября 2019 года.
Коммерсантъ 14:26
Общество

Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»

Всемирно известная актриса редко приводит детей на торжественные мероприятия.
UfacityNews.ru вчера в 08:46
Политика

Власти США уже с этого месяца готовы начать лишать паспортов злостных неплательщиков налогов

В управлении напомнили, что программа была запущена в начале прошлого года. К маю этого было отправлено около 390 тысяч подобных извещений.
Эхо Москвы 21:07
Транспорт

Крымской железной дороге передали новые электровозы и тепловозы

«Крымская железная дорога» получила три новых электровоза и семь тепловозов, которые будут использовать после запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту.
REGNUM 11:43
Политика

Киев рассчитывает на встречу в «нормандском формате» в конце октября

Ранее, 3 октября, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая рабочий график главы российского государства Владимира Путина, в октябре встреча "четверки" вряд ли состоится.
ТАСС 16:36
Здоровье

Какая рыба защитит от диабета и инсульта, рассказали эксперты

Эксперты рассказали, что такая рыба, как минтай, защитит от диабета и инсульта.
ГлавУфа 03:17
Общество

Гороскоп на 4 октября: этим знакам Зодиака стоит покрепче сжать кулаки

4 октября Близнецы могут проиграть в борьбе за первенство, которую активно ведут в последнее время.
SM News вчера в 08:22
Космос

Российские приборы установят на индийский аппарат для изучения Венеры

Российские научные приборы могут отправиться изучать Венеру на индийской автоматической межпланетной станции «Шукраян».
Известия вчера в 21:05
Армия и оружие

ВМС США испытали противокорабельную ракету

В ходе учений в прибрежных водах острова Гуам военно-морские силы США провели успешное испытание противокорабельной ракеты NSM.
Expert.ru 14:05
Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Авто

6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой

Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.
АвтоВзгляд 02 октября в 08:21
Культура

Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»

"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Российская газета 17:22
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

RT на русском вчера в 19:57
Хоккей

Гусев забросил свою первую шайбу в НХЛ

Российский нападающий "Нью-Джерси Дэвилз" Никита Гусев забросил свою первую шайбу в Национальной хоккейной лиге.
Газета.Ru 20:30
Политика

Закон об особом статусе Донбасса намерены согласовать с Россией

Проекты закона об особом статусе Донбасса согласуют с Россией, заявил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга Народа» Богдан Яременко.
Политика Сегодня 03:40
Политика

Волкера допрашивали в Конгрессе 10 часов

Курт Волкер - бывший спецпредставитель США по Украине - стал первым сотрудником американского Госдепа, кого допросили в Конгрессе в рамках дела о возможном импичменте Дональда Трампа.
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Происшествия

Во время прыжков с парашютом пострадали 22 американских десантника

Взгляд.ру вчера в 10:17
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Time узнал о готовности Трампа предложить КНДР сделку по санкциям

Президент США Дональд Трамп готов предложить КНДР снятие некоторых санкций ООН на три года в обмен на ликвидацию ядерного центра в Йонбёне, сообщает журнал Time.
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Общество

Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления

Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.
ТАСС вчера в 01:15
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Арнольд Шварценеггер
Американский актер
Американский культурист, предприниматель и актёр австрийского происхождения, политик-республиканец, 38-й губернатор Калифорнии.
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