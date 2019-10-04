Общество

ИзвестияИзвестияШварценеггер признал русских женщин самыми красивыми в мире

Актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер согласился с тем, что русские женщины — самые красивые в мире.
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Шварценеггер ответил на вопрос о красоте женщин России

РБКвчера в 09:42

Шварценеггер признал русских женщин самыми красивыми в мире

Известиявчера в 09:31

Арнольду Шварценеггеру понравились россиянки

Российская газетавчера в 08:58

Шварценеггер назвал россиянок самыми красивыми

Московский Комсомолецвчера в 10:02

Шварценеггер согласился с тем, что самые красивые женщины живут в РФ

РЕН ТВвчера в 08:28

Шварценеггер признал, что в России живут самые красивые женщины

РИА Новостивчера в 08:21

Арнольд Шварценеггер назвал русских женщин самыми умными и красивыми

Санкт-Петербургские ведомостивчера в 07:36
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Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 01:58
Транспорт

СМИ узнали детали поправок в ПДД из-за гироскутеров и электросамокатов

Речь идет об электросамокатах, моноколесах и гироскутерах заявил в эфире «Коммерсантъ-FM» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
РБК вчера в 23:58
Шоу-бизнес

После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица

Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.
iReactor 03 октября в 15:32
Здоровье

Россиянам рассказали, как сохранить здоровье печени

Чтобы надолго сохранить здоровье печени следует придерживаться здорового образа жизни.
Smolnarod.ru вчера в 03:12
Политика

В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты

Газета.Ru вчера в 17:54
Авто

В Китае презентовали новый президентский лимузин

В ходе торжества дебютировал новый лимузин Hongqi – на нем выехал глава государства Си Цзиньпин.
Автоновости дня вчера в 03:25
Хоккей

«Виннипег» отыгрался с 0:4 и победил «Нью-Джерси» в матче НХЛ

«Виннипег Джетс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РБК вчера в 23:22
Футбол

Зимой «Ювентус» могут покинуть три игрока

В зимнее трансферное окно «Ювентус» может расстаться с тремя футболистами.
Евро-футбол.ру вчера в 17:56
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости вчера в 02:39
Происшествия

В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников

Известия вчера в 01:10
Шоу-бизнес

Петросян забрал вещи из дома Степаненко

Петросян забрал удостоверение народного артиста, персональный компьютер и личные вещи Российский юморист Евгений Петросян забрал вещи из квартиры бывшей супруги Елены Степаненко.
SM News вчера в 12:26
Политика

Стало известно, как Владимир Путин проведет свой день рождения

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин отметит свой 67-й день рождения.
WMJ.ru вчера в 17:29
Политика

Зеленский заявил, что для белорусов Украина ближе, чем Россия

Народные новости вчера в 13:29
Происшествия

Катер врезался в берег Иркутского водохранилища

Инцидент произошел в пятницу вечером в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища. В берег врезался катер "Байлайнер".
ТАСС вчера в 22:31
Армия и оружие

Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела

РБК вчера в 13:08
Происшествия

В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак

Известия вчера в 21:54
Политика

Политолог Валерий Соловей назвал следующего президента России

Во власти идет подготовка к транзиту власти, над этим работают специальные группы, которые уже наметили 40 различных вариантов, заявил в Telegram-канале российский политолог Валерий Соловей.
Московский Комсомолец вчера в 11:04
Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется Соболевым из «Крыльев Советов»

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев попал в сферу интересов английского клуба "Манчестер Юнайтед".
Реальное время вчера в 14:51
Космос

Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли

Китай запустил спутник микроволнового дистанционного зондирования Земли Gaofen-10, сообщает ТАСС со ссылкой на китайские СМИ.
Газета.Ru вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Шок: вдова Караченцова убита после бессовестного скандала в «Ленкоме»

Скандал с отменой вечера памяти Николая Караченкова в "Ленкоме", который должен был состояться 21 октября, разгорается все сильнее.
Дни.ру вчера в 09:14
Политика

Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете

Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
РИА Новости 03 октября в 13:37
Спорт

Глава ВФЛА назвал героями прыгунов в высоту Акименко и Иванюка

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал серебро Михаила Акименко и бронзу Ильи Иванюка в прыжках в высоту на чемпионате мира в катарской Дохе.
RT на русском вчера в 16:58
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости 03 октября в 18:42
Футбол

Минское «Динамо» извинилось перед «Амкалом» за расизм фанатов

Выезд российской команды футбольных блогеров «Амкал» в Беларуси на матч против болельщиков минского «Динамо» (3:3, победа минчан по пенальти) был омрачен расистской выходкой двух игроков белорусской команды.
Спорт день за днем вчера в 12:21
Здоровье

Инвалидов в Саратовской области возили на процедуры в машине с овощами

В Саратовской области инвалидов 8 часов везли на процедуры в машине с овощами.
БИЗНЕС Online вчера в 10:13
Авто

Новая Skoda Octavia замечена без камуфляжа

На сей раз в распоряжении чешского сайта garaz.cz оказались свежие эксклюзивные снимки лифтбека Skoda Octavia почти без камуфляжа.
Автоновости дня 03 октября в 08:16
Шоу-бизнес

Анита Цой поссорилась с мужем из-за Анастасии Ивлеевой

Анита Цой недавно попала в весьма неловкую ситуацию. Певица поссорилась с мужем из-за Анастасии Ивлеевой.
Территория новостей 03 октября в 18:29
Здоровье

Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»

Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 02 октября в 09:06
Политика

Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 02:47
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Арнольд Шварценеггер
Американский актер
Американский культурист, предприниматель и актёр австрийского происхождения, политик-республиканец, 38-й губернатор Калифорнии.
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