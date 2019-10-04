Общество

ИзвестияИзвестияШварценеггер признал русских женщин самыми красивыми в мире

Актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер согласился с тем, что русские женщины — самые красивые в мире.
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Шварценеггер признал, что в России живут самые красивые женщины

Актер Арнольд Шварценеггер согласился с утверждением, что в России живут самые красивые женщины, и отметил их ум и одаренность, передает корреспондент РИА Новости. "Это выражение очень справедливое, оно неслучайно", — сказал актер на Sinergy Global Forum в Петербурге.
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Арнольд Шварценеггер
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Американский культурист, предприниматель и актёр австрийского происхождения, политик-республиканец, 38-й губернатор Калифорнии.
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