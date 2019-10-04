Актер Арнольд Шварценеггер согласился с утверждением, что в России живут самые красивые женщины, и отметил их ум и одаренность, передает корреспондент РИА Новости. "Это выражение очень справедливое, оно неслучайно", — сказал актер на Sinergy Global Forum в Петербурге.

с чего всё началось

Актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер согласился с тем, что русские женщины — самые красивые в мире.

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