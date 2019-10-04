Общество
ИзвестияШварценеггер признал русских женщин самыми красивыми в мире
Актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер согласился с тем, что русские женщины — самые красивые в мире.
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Актер Арнольд Шварценеггер согласился с утверждением, что в России живут самые красивые женщины, и отметил их ум и одаренность, передает корреспондент РИА Новости. "Это выражение очень справедливое, оно неслучайно", — сказал актер на Sinergy Global Forum в Петербурге.РИА Новости08:21
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Арнольд Шварценеггер назвал русских женщин самыми умными и красивыми
Санкт-Петербургские ведомости07:36
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