Общество
ФАНШварценеггер назвал россиянок самыми красивыми женщинами в мире
Американский актер Арнольд Шварценеггер признал, что в России живут самые красивые женщины в мире. Об этом актер заявил на Sinergy Global Forum в Петербурге. Шварценеггера попросили подтвердить или опровергнуть утверждение, что россиянки являются самыми красивыми женщинами в мире.
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Арнольд Шварценеггер назвал русских женщин самыми умными и красивыми
Санкт-Петербургские ведомостивчера в 07:36
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Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
Кино
Глава Якутии позвал в гости писателя, автора «Игры Престолов»
Обращение главы Якутии Айсена Николаева к автору книги, по которой был создан сериал «Игра престолов», писателю Джорджу Мартину с приглашением посетить Республику Саха, было опубликовано 4 октября в Twitter.
Общество
Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах
Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Происшествия
В Якутии уволилась учитель, грозившая ребенку «спустить шкуру»
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
Армия и оружие
В США оценили новейший российский истребитель Су-35С
Американское издание The National Interest по военно-политической тематике высоко оценило новейшие российские истребители Су-35С, пишут "Известия".
Культура
Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»
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Рейтинг Байдена упал на фоне скандала в США
Рейтинг главного соперника Дональда Трампа, кандидата в президенты США Джо Байдена снизился почти до минимальной отметки со времен его вступления в президентскую гонку.
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого
Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Культура
Программа «60 минут» получила премию ТЭФИ
Программа "60 минут" телеканала "Россия 1" получила премию ТЭФИ в номинации "Общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма", лучшим ведущим признали Дмитрия Куликова, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
В Казахстане врачи заморозили младенца из-за ошибки в бумагах
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Встреча с агрессивной собакой может закончиться трагедией, если не попытаться остановить животное. Сделать это можно несколькими способами.
Общество
Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда
Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Происшествия
В Иркутской области катер с пятью пассажирами врезался в берег
В районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища катер с пятью пассажирами врезался в берег.
Политика
Жительница ЛНР поставила на место украинского политолога
Спор между политологом с Украины Сергеем Запорожским и жительницей ЛНР Людмилой произошел в эфире Первого канала, передает "ЦарьГрад".
Политика
Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете
Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Транспорт
СМИ узнали детали поправок в ПДД из-за гироскутеров и электросамокатов
Речь идет об электросамокатах, моноколесах и гироскутерах заявил в эфире «Коммерсантъ-FM» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
Футбол
Гаттузо назвал любимого российского игрока
Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо отметил, что его любимым российским игроком был нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.
Политика
Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США
Первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия предложила перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН в 2020 году из Нью-Йорка в Женеву или Вену.
Футбол
Зимой «Ювентус» намерен расстаться с тремя игроками
В зимнее трансферное окно «Ювентус» планирует расстаться с тремя игроками, сообщает Calciomercato.com.
Кино
В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»
Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Гаджеты
Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi
Компания Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi из-за операционной системы Android.
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания
Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.
Политика
Зеленский обратился к участникам митингов против «формулы Штайнмайера»
После прошедших в центре Киева акций протеста против подписания «формулы Штайнмайера» президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам митингов с призывом «спокойно подойти к ситуации» и «не поддаваться на провокации».
Шоу-бизнес
Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги
48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Общество
В Сети удивились задачке для первоклассников
Армия и оружие
Участники акции с погонами отчислены из воздушно-десантного училища
Участники акции с погонами отчислены из воздушно-десантного училища Как стало известно "Ъ", Рязанский гарнизонный военный суд отказался признать незаконным увольнение из воздушно-десантного училища курсанта Владимира Головина.
Политика
Трамп начал зачистку совета нацбезопасности при Белом доме
Глава американского государства Дональд Трамп в конфиденциальном порядке велел уволить многих сотрудников совета нацбезопасности при Белом доме, сообщают информационные агентства.