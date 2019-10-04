Общество

ФАНФАНШварценеггер назвал россиянок самыми красивыми женщинами в мире

Американский актер Арнольд Шварценеггер признал, что в России живут самые красивые женщины в мире. Об этом актер заявил на Sinergy Global Forum в Петербурге. Шварценеггера попросили подтвердить или опровергнуть утверждение, что россиянки являются самыми красивыми женщинами в мире.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Шварценеггер ответил на вопрос о красоте женщин России

РБКвчера в 09:42

Шварценеггер признал русских женщин самыми красивыми в мире

Известиявчера в 09:31

Шварценеггер признал, что в России живут самые красивые женщины

РИА Новостивчера в 08:21

Арнольду Шварценеггеру понравились россиянки

Российская газетавчера в 08:58

Шварценеггер согласился с тем, что самые красивые женщины живут в РФ

РЕН ТВвчера в 08:28

Шварценеггер назвал россиянок самыми красивыми

Московский Комсомолецвчера в 10:02

Арнольд Шварценеггер назвал русских женщин самыми умными и красивыми

Санкт-Петербургские ведомостивчера в 07:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 01:57, Ашберн
Политика

Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

РИА Новости вчера в 21:35
Кино

Глава Якутии позвал в гости писателя, автора «Игры Престолов»

Обращение главы Якутии Айсена Николаева к автору книги, по которой был создан сериал «Игра престолов», писателю Джорджу Мартину с приглашением посетить Республику Саха, было опубликовано 4 октября в Twitter.
REGNUM 00:48
Общество

Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах

Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Российская газета вчера в 04:55
Происшествия

В Якутии уволилась учитель, грозившая ребенку «спустить шкуру»

РИА Новости вчера в 23:13
Политика

Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана

Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру вчера в 07:37
Армия и оружие

В США оценили новейший российский истребитель Су-35С

Американское издание The National Interest по военно-политической тематике высоко оценило новейшие российские истребители Су-35С, пишут "Известия".
РЕН ТВ 01:38
Культура

Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»

Интерфакс вчера в 14:50
Хоккей

Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал дебют российского вратаря

Газета.Ru 01:14
Политика

Рейтинг Байдена упал на фоне скандала в США

Рейтинг главного соперника Дональда Трампа, кандидата в президенты США Джо Байдена снизился почти до минимальной отметки со времен его вступления в президентскую гонку.
РЕН ТВ 00:45
Политика

В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого

Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Московский Комсомолец 03 октября в 10:49
Культура

Программа «60 минут» получила премию ТЭФИ

Программа "60 минут" телеканала "Россия 1" получила премию ТЭФИ в номинации "Общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма", лучшим ведущим признали Дмитрия Куликова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02 октября в 14:31
Происшествия

В Казахстане врачи заморозили младенца из-за ошибки в бумагах

Вести.Ru вчера в 16:38
Происшествия

В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки

Встреча с агрессивной собакой может закончиться трагедией, если не попытаться остановить животное. Сделать это можно несколькими способами.
Российская газета 00:50
Общество

Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда

Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Интерфакс вчера в 15:17
Происшествия

В Иркутской области катер с пятью пассажирами врезался в берег

В районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища катер с пятью пассажирами врезался в берег.
RT на русском 00:44
Политика

Жительница ЛНР поставила на место украинского политолога

Спор между политологом с Украины Сергеем Запорожским и жительницей ЛНР Людмилой произошел в эфире Первого канала, передает "ЦарьГрад".
ИА Новороссия вчера в 16:08
Политика

Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете

Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
РИА Новости 03 октября в 13:37
Транспорт

СМИ узнали детали поправок в ПДД из-за гироскутеров и электросамокатов

Речь идет об электросамокатах, моноколесах и гироскутерах заявил в эфире «Коммерсантъ-FM» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
РБК вчера в 23:58
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
Футбол

Гаттузо назвал любимого российского игрока

Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо отметил, что его любимым российским игроком был нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.
Матч ТВ вчера в 12:46
Политика

Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США

Первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия предложила перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН в 2020 году из Нью-Йорка в Женеву или Вену.
Слово и Дело 03 октября в 20:05
Футбол

Зимой «Ювентус» намерен расстаться с тремя игроками

В зимнее трансферное окно «Ювентус» планирует расстаться с тремя игроками, сообщает Calciomercato.com.
Чемпионат вчера в 17:38
Кино

В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»

Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Sputnik Кыргызстан вчера в 04:58
Гаджеты

Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi

Компания Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi из-за операционной системы Android.
UfacityNews.ru вчера в 16:06
Армия и оружие

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания

Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 10:34
Политика

Зеленский обратился к участникам митингов против «формулы Штайнмайера»

После прошедших в центре Киева акций протеста против подписания «формулы Штайнмайера» президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам митингов с призывом «спокойно подойти к ситуации» и «не поддаваться на провокации».
Комсомольская правда 03 октября в 17:58
Шоу-бизнес

Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги

48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru 03 октября в 16:10
Общество

В Сети удивились задачке для первоклассников

Известия вчера в 22:10
Армия и оружие

Участники акции с погонами отчислены из воздушно-десантного училища

Участники акции с погонами отчислены из воздушно-десантного училища Как стало известно "Ъ", Рязанский гарнизонный военный суд отказался признать незаконным увольнение из воздушно-десантного училища курсанта Владимира Головина.
Коммерсантъ вчера в 15:53
Политика

Трамп начал зачистку совета нацбезопасности при Белом доме

Глава американского государства Дональд Трамп в конфиденциальном порядке велел уволить многих сотрудников совета нацбезопасности при Белом доме, сообщают информационные агентства.
Взгляд.ру 00:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Арнольд Шварценеггер
Американский актер
Американский культурист, предприниматель и актёр австрийского происхождения, политик-республиканец, 38-й губернатор Калифорнии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное