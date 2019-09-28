Автоспорт

Советский спортСоветский спортШварцман стал чемпионом Формулы-3

Российский пилот Роберт Шварцман, выступающий в Формуле-3 за команду Према Рейсинг, досрочно стал чемпионом серии. В первой гонке заключительного этапа 20-летний Шварцман занял второе место, пропустив вперед только своего партнера Маркуса Армстронга.
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Российский автогонщик, с 2014 по 2015 год выступал в Формуле 4. На его счету 3 победы, 17 подиумов и 5 поул-позиций. В 2016 году перешёл в серию Formula Renault 2.0. Входит в программу поддержки SMP Racing. В 2017 году выступает в Еврокубке Формулы Renault 2.0 за команду R-ace GP.
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