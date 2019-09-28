Автоспорт
Советский спортШварцман стал чемпионом Формулы-3
Российский пилот Роберт Шварцман, выступающий в Формуле-3 за команду Према Рейсинг, досрочно стал чемпионом серии. В первой гонке заключительного этапа 20-летний Шварцман занял второе место, пропустив вперед только своего партнера Маркуса Армстронга.
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