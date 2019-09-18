РПЛ
ЧемпионатШвец дисквалифицирован на три матча за фол в игре с «Ростовом»
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении полузащитника грозненского «Ахмата» Антона Швеца по итогам матча 9-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:2). Напомним, в середине второго тайма встречи Швец грубо нарушил правила на хавбеке ростовчан Матиасе Норманне и получил красную карточку.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 13:17, Вашингтон
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Задержан угрожавший взорвать мост в Киеве мужчина
В Киеве задержан мужчина, который угрожал взорвать мост и государственные учреждения.
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Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что он против крещения детей, появившихся в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или суррогатного материнства.
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Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
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Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
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Происшествия
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
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Газета.Ru 10:55
Политика
Вятровича уволили с поста директора института нацпамяти Украины
Многолетний руководитель главного государственного идеологического органа Украины института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович уволен со своего поста.
REGNUM 06:43
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
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Политика
Делегация в Минске проигнорировала указания офиса Зеленского
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале заявил, что делегация, которая присутствовала на переговорах в Минске не выполнила указания офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Капитал страны 12:42
Экономика
Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ
Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.
РБК 01:10
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Происшествия
Обвиняемого в изнасиловании врача в Саратове арестовали на два месяца
Кировский районный суд Саратова санкционировал арест на два месяца обвиняемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту, сообщило областное СУСК.
РИА Новости 10:24
Авто
Luxgen представил новый большой кроссовер Luxgen URX
Внешность Luxgen URX выполнена в новом фирменном стиле марки с двухъярусной головной оптикой и хромированной радиаторной решёткой.
Tvoe-avto.com 02:29
Происшествия
В полиции назвали причину взрыва в общежитии в Златоусте
Предмет, похожий на гранату, сдетонировал в общежитии Златоуста Челябинской области.
ТАСС 12:19
Политика
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонную беседу со своим немецким коллегой Хайко Маасом, в ходе которой обсуждались перспективы выполнения Минских соглашений.
Московский Комсомолец 12:45
Происшествия
Суд закрыл процесс по делу адвоката Хасавова
"В рассматриваемом в Лефортовском суде уголовном деле [бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада] Гамидова и [бывшего замглавы кабмина Дагестана Раюдина] Юсуфова Хасавов выступает одним из защитников, поэтому поддерживаю ходатайство следователя о проведении судебного заседании в закрытом режиме", - сказал в свою очередь представитель прокуратуры.
ТАСС 09:26
Политика
Посол США в Украине призвал усилить санкционное давление на Россию
Дипломат отметил, что на сегодняшний день имеется возможность применить против Москвы секторальные санкции в оборонной, энергетической, и финансовой сфере.
ГЛАС.RU 10:22
Происшествия
В Краснодаре сильный ветер снёс стрелу башенного крана
По информации «Кубанских новостей», на строительной площадке на улице Восточно-Кругликовской около 13:30 в среду от порыва ветра упала стрела башенного крана, обошлось без пострадавших.
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Футбол
Супруга Мамаева поделилась фото с мужем
Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи.
VSE42.RU 05:39
Общество
В российском вузе начали бороться с геями
В Екатеринбурге в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) создали специальную службу мониторинга морального облика студентов, которая призвана следить за сексуальной ориентацией учащихся.
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Происшествия
В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек
Житель Адыгеи обнаружил человеческие останки в земле, которую купил в Краснодаре для отсыпки своего участка, сообщает "Кубань-ТВ".
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Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
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Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
Газета.Ru вчера в 01:56
Политика
Трамп поручил Минфину США ужесточить санкции против Ирана
Американский президент Дональд Трамп распорядился существенно расширить санкции, действующие в отношении Ирана.
Наша версия 10:07
Политика
Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Политика
В Крыму оценили план украинского генерала по возвращению полуострова
Ранее экс-глава украинской внешней разведки Николай Маломуж заявил, что в длительной перспективе после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" с выводом полуострова в свободную экономическую зону "в международном формате".
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Кино
Дэдпул может появиться в фильмах Marvel уже в 2021 году
Студия Marvel может включить героя своей киновселенной Дэдпула в один из фильмов уже в 2021 году, сообщает портал We Got This Covered 17 сентября со ссылкой на свои источники.
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