Футбол
Газета.RuШвеция — Испания 1:1
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Френдс Арена»
Маркус Берг
|50′
|60′
Давид де Хеа
Кепа Аррисабалага
|66′
Тиаго Алькантара
Родриго Морено
|69′
Дани Себальос
Робин Квайсон
Александер Исак
|77′
Кристоффер Ольссон
|81′
|81′
Фабиан Руис
|81′
Даниэль Карвахаль
Хесус Навас
Альбин Экдаль
Густав Свенссон
|83′
Маркус Берг
|89′
|89′
Родри Эрнандес
|90′+2′
Родриго Морено
Себастьян Ларссон
|90′+2′
Маркус Берг
Себастьян Андерссон
|90′+3′
Швеция
Расстановка 4‑4‑2
1
Ольсен
2
Люстиг
4
Гранквист
3
Линделёф
5
Бенгтссон
7
Ларссон
20
Ольссон
13
Свенссон
10
Форсберг
19
Андерссон
15
Исак
13
Аррисабалага
22
Навас
3
Альбиоль
4
Мартинес
14
Бернат
17
Руис
16
Эрнандес
19
Родриго
21
Ойарсабаль
9
Морено
6
Себальос
Испания
Расстановка 4‑3‑3
Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Встреча, прошедшая в Стокгольме, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Маркус Берг.
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