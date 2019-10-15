Футбол

Газета.RuГазета.RuШвеция — Испания 1:1

Швеция — Испания
1 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Френдс Арена»
Маркус Берг
50′
60′
Давид де Хеа
Кепа Аррисабалага
66′
Тиаго Алькантара
Родриго Морено
69′
Дани Себальос
Робин Квайсон
Александер Исак
77′
Кристоффер Ольссон
81′
81′
Фабиан Руис
81′
Даниэль Карвахаль
Хесус Навас
Альбин Экдаль
Густав Свенссон
83′
Маркус Берг
89′
89′
Родри Эрнандес
90′+2′
Родриго Морено
Себастьян Ларссон
90′+2′
Маркус Берг
Себастьян Андерссон
90′+3′
Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Встреча, прошедшая в Стокгольме, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Маркус Берг.
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