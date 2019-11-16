Футбол
КоммерсантъШвеция и Финляндия вышли на Евро-2020
Сборные Швеции и Финляндии обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Сборная Финляндии сыграет на Евро впервые в своей истории.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Германии не хватит победы над Белоруссией, если…Евро-2020. Квалификация
Спорт уик-энд13 ноября в 18:21
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 09:03, Ашберн
Происшествия
В Генштаб ВСУ сообщили предварительную причину взрывов в Балаклее
Предварительной причиной взрыва на арсенале в Балаклее Харьковской области стало возгорание одного из элементов боеприпасов в процессе его утилизации.
Общество
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
Культура
Полина Гагарина заговорила по-вологодски на шоу «Голос»
Полина Гагарина заговорила по-вологодски в эфире шоу "Голос". Программа вышла в эфир вечером 15 ноября.
Происшествия
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Фигурное катание
Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве
Российский фигурист Александр Самарин завоевал золото в одиночном катании на этапе Гран-при, который проходит в Москве.
Шоу-бизнес
Плющенко прокомментировал слухи об измене Рудковской
Российский фигурист Евгений Плющенко отреагировал на слухи о наличии у него любовницы.
Авто
Седан Nissan Almera со сменой поколений получил турбомотор
Японский автопроизводитель представил новое поколение своего бюджетного седана для рынка стран Азии.
Общество
Юрист Пацев высказался о долгах в «Ростове»
Спортивный юрист Артём Пацев рассказал о возможном наказании для руководства футбольного клуба «Ростов».
Политика
Названа дата встречи лидеров «нормандской четверки»
Общество
Мединский признал некомпетентность Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Музыка
На Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом
Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал бредом слухи о том, что Россию на конкурсе Евровидение представит Ольга Бузова.
Общество
Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии
Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Происшествия
В Киеве похитили главу Укрэксимбанка
В Киеве похитили главу государственного Укрэксимбанка Александра Гриценко, сообщает телеканал "Прямой".
Общество
Франция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам
Российских специалистов официально пригласили во Францию для восстановления пострадавшего в результате пожара собора Парижской Богоматери, заявила журналистам посол республики в РФ Сильви Берманн в ходе визита в Ханты-Мансийск (ХМАО-Югра), передает ТАСС в субботу, 16 ноября.
Происшествия
На Кубани похоронили убитую аспирантку Анастасию Ещенко
Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили на Кубани, в ее родной станице Старовеличковской, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Происшествия
В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
Авто
«АвтоВАЗ» начал проверять качество автомобилей по-новому
Автомобили Lada, которые только что сошли с конвейера, больше не будут тестировать на полигоне – в «АвтоВАЗе» считают этот метод «пустой тратой топлива».
Общество
Онлайн-шопоголизм хотят признать психическим расстройством
Немецкие ученые выступили с предложением признать шопоголизм психическим расстройством.
Хоккей
Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»
Происшествия
Десять человек погибли в результате взрыва в Сирии
При взрыве на автовокзале в городе Эль-Баб на севере Сирии погибли 10 человек, еще 15 ранены.
Происшествия
Жильцы дома в Екатеринбурге взяли в заложники бригаду аварийщиков
Аварийщикам поставили ультиматум: жильцы заявили, что не выпустят их, пока они не устранят проблему.
Спорт
Большунов выиграл спринт классическим стилем на турнире в Финляндии
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем спринта классическим стилем на турнире FIS в финском Муонио.
Политика
Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель авто зимой
Политика
Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»
Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
Футбол
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.