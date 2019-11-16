Отмечаем, что один из мячей шведов забил форвард Краснодара Маркус Берг. Румыния — Швеция 0:2Голы: Берг, 18, Куайсон, 34 А сборная Италии тем временем установила свой новый рекорд — 10 побед подряд во всех турнирах.

Швеция обыграла Румынию и вышла на Евро-2020

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