Футбол
Bethub.orgШвеция обыграла Румынию и вышла на Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Национальный стадион
|18′
Маркус Берг
Николаэ Станчу
|23′
|34′
Робин Квайсон
Чиприан Дяк
Янис Хаджи
|46′
|50′
Виктор Линделеф
Никушор Банку
|55′
Клаудиу Кешерю
Флоринел Коман
|57′
|69′
Себастьян Ларссон
Густав Свенссон
Николаэ Станчу
Денис Алибек
|72′
|78′
Маркус Берг
Александер Исак
Румыния
Расстановка 4‑4‑2
12
Тэтэрушану
14
Могос
4
Рус
5
Неделчару
11
Банку
10
Хаджи
15
Балута
7
Алибек
20
Митрицэ
9
Пушкаш
23
Коман
1
Ольсен
2
Люстиг
3
Линделёф
4
Гранквист
5
Бенгтссон
13
Свенссон
8
Экдаль
10
Форсберг
20
Ольссон
15
Исак
22
Квайсон
Швеция
Расстановка 4‑4‑2
Отмечаем, что один из мячей шведов забил форвард Краснодара Маркус Берг. Румыния — Швеция 0:2Голы: Берг, 18, Куайсон, 34 А сборная Италии тем временем установила свой новый рекорд — 10 побед подряд во всех турнирах.
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