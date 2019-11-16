Футбол

Bethub.orgBethub.orgШвеция обыграла Румынию и вышла на Евро-2020

Румыния — Швеция
0 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Национальный стадион
18′
Маркус Берг
Николаэ Станчу
23′
34′
Робин Квайсон
Чиприан Дяк
Янис Хаджи
46′
50′
Виктор Линделеф
Никушор Банку
55′
Клаудиу Кешерю
Флоринел Коман
57′
69′
Себастьян Ларссон
Густав Свенссон
Николаэ Станчу
Денис Алибек
72′
78′
Маркус Берг
Александер Исак
Отмечаем, что один из мячей шведов забил форвард Краснодара Маркус Берг. Румыния — Швеция 0:2Голы: Берг, 18, Куайсон, 34 А сборная Италии тем временем установила свой новый рекорд — 10 побед подряд во всех турнирах.
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