Финансовая инспекция (FI) Швеции оштрафовала банковскую группу SEB на 1 млрд шведских крон (95 млн евро) за недостатки в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в подразделениях странах Балтии.

Швеция оштрафовала банк SEB на 95 млн евро за отмывание денег в Балтии

Общество Прохорова предостерегла от репрессивной машины из-за дела Серебренникова Уголовное дело в отношении режиссера Кирилла Серебренникова является показательным примером того, как в России реанимируется «архаическая сталинская репрессивная машина», которая «в плановом порядке перемалывает людей», говорится в поступившем в РБК комментарии главного редактора журнала «Новое литературное обозрение» Ирины Прохоровой, сестры российского бизнесмена и политика Михаила Прохорова.

Здоровье Производитель препарата от коронавируса готов выпускать до 1 млн упаковок в месяц Завод «Биохимик» (входит в группу компаний «Промомед») в Мордовии готов выпускать в месяц до 1 млн упаковок препарата «Арепливир» («Фавипиравир») для лечения коронавируса, сообщил ТАСС исполнительный директор компании Дмитрий Земсков.

Шоу-бизнес Личный фотограф Пугачевой показал ее фото в купальнике Личный фотограф и биограф Примадонны Роман Родин показал пользователям соцсети «Инстаграм» ее архивный снимок на пляже, на котором она позирует в купальнике. 7

Наука Учёные создали искусственные полимеры со свойствами «живых» мышц Фото: Northwestern University При создании нового материала учёные вдохновлялись строением мышц.

Политика Прокуратура в Гааге обвинила президента Косово в военных преступлениях Специальная прокуратура в Гааге, расследующая военные преступления на территории непризнанного Косово, обвинила действующего президента самопровозглашенной республики Хашима Тачи в военных преступлениях, включающих почти сотню убийств. 68

Авто К выпуску автомобилей на новой платформе готовится АвтоВАЗ На сайте корпоративных закупок появилось косвенное подтверждение тому, что отечественный автопроизводитель готовит производство под новую «тележку» — «АвтоВАЗ» проводит конкурс на поставку трансформаторной подстанции по задаче «Производство автомобилей на платформе CMF-B-LS». 25

Общество Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины. 493

Политика У Индии возникли проблемы с производством аналога автомата Калашникова В ноябре 2018 года сообщалось, что Россия и Индия договорились о заключении соглашения, которое позволит создать в республике совместное предприятие по производству 650 тыс. автоматов Калашникова АК-103.

Фигурное катание Плющенко показал тренировку Трусовой под дождем Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко показал тренировку своей группы под дождем на сборах в Кисловодске. 2

Экономика Экономика Европы приблизилась к обрыву Представители сферы услуг говорят, что их бизнес приблизится к обрыву, если выплаты прекратятся.

Общество В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым. 5,8K