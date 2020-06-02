с чего всё началось

Швеция, в отличие от других стран, не стала вводить жесткие ограничения: несмотря на распространение инфекции, там продолжали работать предприятия сферы услуг, школы и детские сады. Власти ограничились призывом к жителям соблюдать меры предосторожности.

Швеция пожалела о решении не вводить карантин по коронавирусу

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