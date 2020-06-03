Общество

Lenta.ruLenta.ruШвеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности

Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры. Это произошло после того, как страна достигла первого места в мире по показателю смертности от пневмонии COVID-19, сообщает The Independent.
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с чего всё началось
В интервью шведскому радио главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль заявил
, что властям следовало принять больше ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса на раннем этапе эпидемии.
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Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
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Экономика

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Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
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