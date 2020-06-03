Общество

Lenta.ruLenta.ruШвеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности

Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры. Это произошло после того, как страна достигла первого места в мире по показателю смертности от пневмонии COVID-19, сообщает The Independent.
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Главный эпидемиолог Швеции признал стратегию борьбы с COVID-19 ошибочной

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Автор «шведского пути» борьбы с коронавирусом признал ошибки

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Главный эпидемиолог Швеции считает недостаточными меры по борьбе с эпидемией

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В Швеции признали необходимость более серьёзных мер против COVID-19

REGNUM07:41

Швеция признала ошибочным «особый путь» в борьбе с коронавирусом

Российская газета09:28
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«Почти 50 человек все еще умирают от коронавируса в стране ежедневно»: главный эпидемиолог Швеции признал, что нужно было больше мер. Но все же не карантин

КП - Беларусь11:00
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 12:06, Ашберн
Политика

Лавров призвал к прекращению огня в Ливии

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с вице-премьером Правительства национального согласия (ПНС) Ливии призвал к скорейшему прекращению огня в Ливии, заявили в среду в российском МИД.
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Общество

Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Известия 09:16
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Пользователи США пытаются расшифровать русские тату американского копа

На коже копа среди различных картинок видна надпись «Россия» и часть второй надписи «-овск».
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Общество

В России начнут выдавать новые автомобильные номера

Как пояснили в пресс-службе областного управления ГИБДД, такой код в регионе не будет использоваться в обозримом будущем.
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Политика

Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
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Баскетбол

«Милан» объявил о переходе экс-капитана ЦСКА Хайнса

«Милан» объявил о подписании контракта с центровым Кайлом Хайнсом, ранее выступавшим за ЦСКА, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Матч ТВ 11:32
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
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Экономика

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
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Политика

Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.
Калужские новости вчера в 06:52
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Политика

Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается

Президент Казахстана подтвердил, что американские специалисты работали в сфере биологической безопасности на базе бывшего противочумного института в Алматы.
Комсомольская правда вчера в 17:20
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Энергетика

Запасы нефти в США за неделю снизились на 2,1 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 29 мая, сократились на 2,1 млн баррелей — до 532,3 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service 10:55
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму

Ленинский районный суд Крыма арестовал до 1 августа местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новости 12:02
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Происшествия

История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей

Сотрудники полиции и опеки забрали детей 25 мая 2020 года «в связи с риском обрушения потолочных конструкций».
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Авто

Новый Volkswagen Arteon показали на тизере

Немецкий автопроизводитель анонсировал появление нового Volkswagen Arteon, а также его новой модификации в кузове Shooting Brake, сообщает издание 32cars.ru.
SpeedMe 03:42
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Экономика

В РФ IT-отрасль призвали включить в число пострадавших от пандемии

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Касперской и Макарова, в 2020 — 2021 годах Россию может покинуть около 10 − 15 тыс. IT-специалистов.
REGNUM 03:45
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Общество

Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель

Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
ТАСС 07:26
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Доктор Мясников рассказал, что делать при скачках давления

Российский врач и телеведущий Александр Мясников, известный зрителям как Доктор Мясников, рассказал, что делать людям, страдающим от резких скачков давления.
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Политика

Бальбек оценил идею Киева направить корабли НАТО в Керченский пролив

Ранее сообщалось, что представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что корабли стран НАТО могли бы "мониторить" ситуацию в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 13:10
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Экономика

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента

Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.
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Михаил Боярский оправдался за свой изнеможенный вид

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Шоу-бизнес

Евгений Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина и Путина

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Жители двора в Уфе объявили голодовку против точечной застройки

Жители многоквартирных домов №168, 170, 170/1 на проспекте Октября и дома №5 на улице Руставели в Уфе протестуют против строительства в этом квартале нового 34-этажного дома (застройщиком выступает группа ПСК-6 депутата горсовета Уфы Андрея Носкова и депутата Курултая Олега Филиппова).
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Посол России в США согласился с Трампом, что формат G7 устарел

Россия согласна с президентом США Дональдом Трампом, что формат "большой семерки" устарел, сказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
РИА Новости 11:18
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Минздрав назвал атипичные симптомы коронавируса у пожилых

У пожилых людей коронавирус может сопровождаться некоторыми атипичными симптомами, среди которых падения, бред, конъюнктивит, тахикардия, указано в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства.
Газета.Ru 10:59
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Политика

Антонов назвал отношения России и США «несколько подмороженными»

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что отношения России и США "несколько подморожены", похоже, что позитивные сигналы из Москвы до американской стороны не доходят.
РИА Новости 11:25
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Умерших пациентов жирновского интерната проверяют на коронавирус

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От коронавируса умер уникальный врач Таймураз Тедтоев

Не стало известного военного эпидемиолога, терапевта, бывшего главного врача экспериментальной московской взросло-детской поликлиники № 219 Таймураза Асламбековича Тедтоева.
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Кино

Слухи: Marvel превратит «Дэдпула 3» в семейное кино с рейтингом PG-13

Инсайдер и ведущая шоу Beyond the Trailer Грейс Рэндольф утверждает, что руководство Disney не горит желанием оставлять грядущему фильму о Дэдпуле рейтинг R. По ее информации, картина выйдет на экраны в 2023 году, но до этого герой появится в других фильмах Marvel, потихоньку подстраиваясь под детский рейтинг PG-13.
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