Общество
Lenta.ruШвеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры. Это произошло после того, как страна достигла первого места в мире по показателю смертности от пневмонии COVID-19, сообщает The Independent.
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 12:06, Ашберн
Политика
Лавров призвал к прекращению огня в Ливии
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с вице-премьером Правительства национального согласия (ПНС) Ливии призвал к скорейшему прекращению огня в Ливии, заявили в среду в российском МИД.
РИА Новости 10:27
Политика
Пользователи США пытаются расшифровать русские тату американского копа
На коже копа среди различных картинок видна надпись «Россия» и часть второй надписи «-овск».
ИА Новороссия 08:53
Общество
В России начнут выдавать новые автомобильные номера
Как пояснили в пресс-службе областного управления ГИБДД, такой код в регионе не будет использоваться в обозримом будущем.
Инфорос вчера в 08:20
Политика
Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
Известия 11:08
Баскетбол
«Милан» объявил о переходе экс-капитана ЦСКА Хайнса
«Милан» объявил о подписании контракта с центровым Кайлом Хайнсом, ранее выступавшим за ЦСКА, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Матч ТВ 11:32
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Экономика
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
Политика
Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.
Калужские новости вчера в 06:52
Политика
Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается
Президент Казахстана подтвердил, что американские специалисты работали в сфере биологической безопасности на базе бывшего противочумного института в Алматы.
Комсомольская правда вчера в 17:20
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 2,1 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 29 мая, сократились на 2,1 млн баррелей — до 532,3 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service 10:55
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму
Ленинский районный суд Крыма арестовал до 1 августа местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новости 12:02
Происшествия
История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей
Сотрудники полиции и опеки забрали детей 25 мая 2020 года «в связи с риском обрушения потолочных конструкций».
RT на русском вчера в 15:58
Авто
Новый Volkswagen Arteon показали на тизере
Немецкий автопроизводитель анонсировал появление нового Volkswagen Arteon, а также его новой модификации в кузове Shooting Brake, сообщает издание 32cars.ru.
SpeedMe 03:42
Экономика
В РФ IT-отрасль призвали включить в число пострадавших от пандемии
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Касперской и Макарова, в 2020 — 2021 годах Россию может покинуть около 10 − 15 тыс. IT-специалистов.
REGNUM 03:45
Общество
Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель
Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
ТАСС 07:26
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, что делать при скачках давления
Российский врач и телеведущий Александр Мясников, известный зрителям как Доктор Мясников, рассказал, что делать людям, страдающим от резких скачков давления.
Gazeta.SPb вчера в 20:16
Политика
Бальбек оценил идею Киева направить корабли НАТО в Керченский пролив
Ранее сообщалось, что представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что корабли стран НАТО могли бы "мониторить" ситуацию в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 13:10
Экономика
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента
Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.
РИА Новости 08:03
Шоу-бизнес
Михаил Боярский оправдался за свой изнеможенный вид
В кадре Боярский появился без своей фирменной шляпы, в повседневном образе, и в таком внешнем виде он не похож сам на себя.
Bimru.ru 09:20
Шоу-бизнес
Евгений Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина и Путина
Piter.tv вчера в 07:47
Общество
Жители двора в Уфе объявили голодовку против точечной застройки
Жители многоквартирных домов №168, 170, 170/1 на проспекте Октября и дома №5 на улице Руставели в Уфе протестуют против строительства в этом квартале нового 34-этажного дома (застройщиком выступает группа ПСК-6 депутата горсовета Уфы Андрея Носкова и депутата Курултая Олега Филиппова).
Коммерсантъ Уфа 10:41
Политика
Посол России в США согласился с Трампом, что формат G7 устарел
Россия согласна с президентом США Дональдом Трампом, что формат "большой семерки" устарел, сказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
РИА Новости 11:18
Здоровье
Минздрав назвал атипичные симптомы коронавируса у пожилых
У пожилых людей коронавирус может сопровождаться некоторыми атипичными симптомами, среди которых падения, бред, конъюнктивит, тахикардия, указано в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства.
Газета.Ru 10:59
Политика
Антонов назвал отношения России и США «несколько подмороженными»
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что отношения России и США "несколько подморожены", похоже, что позитивные сигналы из Москвы до американской стороны не доходят.
РИА Новости 11:25
Наука
Коронавирус может успешно размножаться в клетках сердца
Evo-rus.com 03:17
Здоровье
Умерших пациентов жирновского интерната проверяют на коронавирус
Волгоградская правда 09:54
Здоровье
От коронавируса умер уникальный врач Таймураз Тедтоев
Не стало известного военного эпидемиолога, терапевта, бывшего главного врача экспериментальной московской взросло-детской поликлиники № 219 Таймураза Асламбековича Тедтоева.
Московский Комсомолец 06:01
Кино
Слухи: Marvel превратит «Дэдпула 3» в семейное кино с рейтингом PG-13
Инсайдер и ведущая шоу Beyond the Trailer Грейс Рэндольф утверждает, что руководство Disney не горит желанием оставлять грядущему фильму о Дэдпуле рейтинг R. По ее информации, картина выйдет на экраны в 2023 году, но до этого герой появится в других фильмах Marvel, потихоньку подстраиваясь под детский рейтинг PG-13.
Киноафиша России 06:53