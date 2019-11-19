В Швеции прекратили расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа об изнасиловании, заявила прокурор Ева-Мари Перссон.

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Прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, 19 ноября передает агентство Reuters. Обвинение, выдвинутое против Ассанжа в Швеции девять лет назад, которое сторонники Ассанжа считают политическим, стало началом его злоключений.

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