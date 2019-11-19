Общество
REGNUMШвеция прекратила расследование по делу Ассанжа
Прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, 19 ноября передает агентство Reuters. Обвинение, выдвинутое против Ассанжа в Швеции девять лет назад, которое сторонники Ассанжа считают политическим, стало началом его злоключений.
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с чего всё началось
В Швеции прекратили расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа об изнасиловании, заявила прокурор Ева-Мари Перссон.РИА Новости08:35
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РЖД показали макет нового плацкартного вагона
Армия и оружие
В России отмечается День ракетных войск и артиллерии
Праздник отмечают не только на суше. Ракетные и артиллерийские системы морского базирования — главная ударная сила флота.
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Общество
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Суммарная мощность обеих ниток составит 31,5 млрд куб. м. Специалисты заполнили газом обе нитки экспортного газопровода "Турецкий поток", по которому энергоноситель будет доставляться из Анапы через Черное море в Турцию, и далее - в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
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В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
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Шунин займет место в воротах сборной России в матче с командой Сан-Марино
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Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете
Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.
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Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Экономика
Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год
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Политика
В Германии призвали сохранить транзит российского газа через Украину
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил на брифинге в Киеве, что транзит газа РФ через Украину должен продолжиться в следующем году.
Наука
Открыт новый вид акулы возрастом 91 миллион лет
Ученые предполагают, что новая акула, возможно, питалась более мелким видом Hybodont и, в свою очередь, была «свергнута» с пьедестала более крупным Squalicorax.
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Трамп снова пригрозил Китаю повышением пошлин
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ещё сильнее поднять пошлины на китайские товары, если не удастся достичь договорённости с Пекином.