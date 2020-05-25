Коронавирус
REGNUMШвеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции. Об этом 25 мая сообщает Bloomberg.
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Футбол
Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду
Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев отстранен от основной команды и переведен в "Спартак-2".
Газета.Ru 14:51
Общество
Министр просвещения оценил идею платного школьного образования
Министр просвещения России Сергей Кравцов раскритиковал идею ввести в России платное школьное образование.
Газета.Ru 14:37
Экономика
Абрамович отсрочил покупку угольной компании «Сибуглемет»
О намерении Evraz выкупить «Сибуглемет» стало известно в феврале — тогда «Коммерсант» сообщил, что в ФАС поступило ходатайство от основных владельцев Evraz о покупке угледобывающей компании.
Компания 02:19
Футбол
Знаменитости поздравили футбольный клуб «Зенит» с 95-летием
Петербургский футбольный клуб «Зенит» отмечает свой юбилей — 95 лет. Сине-бело-голубые собрали пожелания от звезд спорта со всего мира.
Невские Новости 16:41
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости вчера в 13:12
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Valve выпустила Battle Pass 2020 для Dota 2. С ним разработчики добавили в игру систему гильдий и новый набор испытаний, а также представили предметы из Immortal Treasure, анонсировали летний ивент и ряд других функций.
CyberSport.ru 14:55
Происшествия
В Иркутской области из обсерватора сбежали 90 вахтовиков
В Иркутской области из общежития, использующегося как обсерватор для вахтовиков, сбежали 90 человек.
Российская газета 05:32
Энергетика
Ценам на газ предсказали падение ниже нуля
На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля.
Lenta.ru 01:43
Наука
Предки североамериканских индейцев жили на Байкале
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова впервые дала комментарий о смерти сына
RuNews24.ru 03:34
Политика
Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева
Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru вчера в 15:50
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Общество
В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
Кино
Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel
Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel.
Pravda.Ru вчера в 09:32
Шоу-бизнес
Ксения Собчак запела и станцевала в золотом комбинезоне
Peterburg2.ru вчера в 08:35
Общество
Борис Джонсон назвал последствие перенесенного коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, перенесший заражение коронавирусом, пожаловался на ухудшение зрения.
Известия 16:55
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 11:25
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения.
Газета.Ru 13:45
Общество
Путин подписал закон об ОСАГО без техосмотра
Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий выдавать полис ОСАГО без прохождения техосмотра.
Вести.Ru 09:06
Общество
Индекс самоизоляции в Москве упал до рекордно низкого уровня
Днем 25 мая индекс самоизоляции в Москве упал до значений 1,7–1,8, на улицах было очень много людей, следует из данных «Яндекса».
РБК 11:55
Политика
Небензя обвинил США в создании протектората из Украины
США "фактически создали протекторат" из Украины после майдана, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru 15:37
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Авто
Rolls-Royce выпустил масштабную модель за 2 миллиона рублей
Британская компания Rolls-Royce представила коллекционную масштабную модель паркетника Cullinan.
Somanyhorses 12:10
Происшествия
Суд арестовал полковника ФСО по делу о мошенничестве
235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного управления Следственного комитета арестовал начальника 3 отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО полковника Дмитрия Ширенова на два месяца.
Газета.Ru 07:13
Культура
Выпускники лицея ИГУ провели свой «Последний звонок» в Minecraft
25 мая в лицее Иркутского государственного университета прошел «Последний звонок».
Глагол. Иркутское обозрение 13:48
Происшествия
Два человека пали жертвами урагана на Урале
Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru 11:09
Энергетика
Аналитики предупредили о низких ценах на нефть до 2025 года
В ближайшие пять лет нефтяной рынок останется в кризисе, цены останутся низкими и будут постоянно сталкиваться с риском нового обвала.
РБК 17:00
Происшествия
Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование
Сосновборский районный суд Пензенской области приговорил бывшего главу регионального минздрава Владимира Стручкова к реальному сроку наказания.
Российская газета 08:22
Общество
Протесты в Гонконге вспыхнули с новой силой
Закон фиксирует право Китая применять национальное законодательство на территории Гонконга и запрещает вмешательство в дела территории со стороны внешних сил.
ANNA-News вчера в 12:04
Футбол
Вратарь Кабальеро рассказал об угрозах своей жизни
Вратарь сборной Аргентины Вилли Кабальеро рассказал об угрозах своей жизни после ошибки, совершенной во время матча чемпионата мира по футболу 2018 года против сборной Хорватии.
Газета.Ru 18:50