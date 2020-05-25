Коронавирус
REGNUMШвеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции. Об этом 25 мая сообщает Bloomberg.
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с чего всё началось
Несмотря на отказ Швеции от ограничительных мер, в том числе карантина, введенного большинством стран мира из-за пандемии коронавируса, страна столкнулась с масштабным экономическим кризисом, пишет в понедельник, 25 мая, Bloomberg со ссылкой на экспертов.Известия15:35
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Около 1 млн человек в Москве не работают из-за введенных ограничений
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Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
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Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью
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Экономика
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Муж Полины Гагариной прокомментировал развод
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«Вектор» сообщил о планах испытать вакцину от COVID-19 на людях в июне
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора планирует в конце июня текущего года провести клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 20:04
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Sohu: Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом
Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом. Об этом сообщили представители китайского издания Sohu.
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Культура
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25 мая в лицее Иркутского государственного университета прошел «Последний звонок».
Глагол. Иркутское обозрение 13:48
Шоу-бизнес
Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием
Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
ТВ Центр 04:40
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В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.
Bookmaker-ratings.ru 15:21
Происшествия
Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса
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Здоровье
Кардиолог Ульф Ландмессер назвал три симптома сердечного приступа
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Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду
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Газета.Ru 14:51
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Агентство Bloomberg снова уличили в махинациях
Американское агентство Bloomberg второй раз за неделю уличили в фальсификации данных о России.
Вести.Ru 23 мая в 23:44
Космос
Астрономы нашли кольцеобразную галактику в ранней Вселенной
В некоторых исследованиях (1, 2) на основе наблюдательной выборки и теоретических соображений анализируется частота образования коллизионных кольцеобразных галактик в зависимости от космической эпохи — это важно как для определения наилучшей области поиска объектов, так и для описания процесса эволюции Вселенной в целом.
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Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок
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В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
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