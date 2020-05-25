Коронавирус
REGNUMШвеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции. Об этом 25 мая сообщает Bloomberg.
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с чего всё началось
Несмотря на отказ Швеции от ограничительных мер, в том числе карантина, введенного большинством стран мира из-за пандемии коронавируса, страна столкнулась с масштабным экономическим кризисом, пишет в понедельник, 25 мая, Bloomberg со ссылкой на экспертов.Известия15:35
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