Общество
REGNUMШвеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции. Об этом 25 мая сообщает Bloomberg.
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с чего всё началось
Несмотря на отказ Швеции от ограничительных мер, в том числе карантина, введенного большинством стран мира из-за пандемии коронавируса, страна столкнулась с масштабным экономическим кризисом, пишет в понедельник, 25 мая, Bloomberg со ссылкой на экспертов.Известиявчера в 15:35
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Bloomberg: В Швеции выросла безработица, несмотря на отказ от карантина
Национальная служба новостейвчера в 15:35
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