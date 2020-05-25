с чего всё началось

Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на статистическое управление Швеции.

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

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