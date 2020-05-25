Общество

Газета.RuГазета.RuШвеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на статистическое управление Швеции.
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с чего всё началось
Несмотря на отказ Швеции от ограничительных мер, в том числе карантина, введенного большинством стран мира из-за пандемии коронавируса, страна столкнулась с масштабным экономическим кризисом, пишет в понедельник, 25 мая, Bloomberg
 со ссылкой на экспертов.
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