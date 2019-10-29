Политика
РИА НовостиШведская Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы
Журналисты шведского издания Dagens Nyheter назвали Россию "историческим врагом" Европы и призвали Евросоюз сплотиться против Москвы. По мнению автора статьи, американский президент Дональд Трамп предал союзников по НАТО, приняв решение вывести войска из Сирии, что в итоге стало "триумфом" России.
Читать в источнике
Оценить185
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7068 источников, обновлено в 07:40, Вашингтон
Политика
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
Политика
МИД Украины объявил о начале разведения сил в Золотом
В поселке Золотое в Луганской области начался процесс разведения сил и средств, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Хоккей
Малкин получил американское гражданство
Форвард Питтсбурга Евгений Малкин имеет американское гражданство.
Финансы
ЦБ РФ впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией
Центробанк РФ впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией.
Политика
У Зеленского призвали Порошенко «не прятаться за спинами женщин»
«Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина».
Политика
В Британии переработают памятные монеты из-за переноса даты Brexit
Евросоюз накануне одобрил третью отсрочку Brexit В Великобритании планируют переработать 50-пенсовые памятные монеты в связи с переносом даты Brexit.
Шоу-бизнес
Жена Дмитрия Хрусталева заменила Сашу Савельеву в «Фабрике»
Жена российского юмориста Дмитрия Хрусталева Мария Гончарук заменила Сашу Савельеву в группе "Фабрика".
Политика
МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным
Отвечая на вопрос представителей СМИ, «готов ли президент Украины готов к встрече с Путиным», украинский министр сказал утвердительно.
Экономика
Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах
60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.
Происшествия
Адвокат: следствие просит о заочном аресте участника акции 27 июля
В Басманном суде Москвы 29 октября будет решаться вопрос о заочном аресте участника незаконной акции 27 июля в столице Айдара Губайдулина, который бросил бутылку в полицейского.
Экономика
«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии
«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии Власти Индонезии, крупнейшего в мире экспортера никелевой руды, не стали ждать конца года, чтобы запретить ее вывоз из страны.
Политика
Трамп опубликовал фото участвовавшей в ликвидации аль-Багдади собаки
Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотографию служебной собаки, которая, как заявил американский лидер, участвовала в спецоперации по уничтожению главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади и получила ранение.
Гаджеты
Apple призвала владельцев iPhone 5 обновить iOS
Американская корпорация Apple обратилась к владельцам смартфонов iPhone 5. Тем, у кого остались эти гаджеты, стали приходить сообщения на полный экран с призывом обновить операционную систему.
Экономика
Чистая прибыль «Магнита» по МСФО за девять месяцев упала на 48,6%
Чистая прибыль "Магнита" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2019 года упала на 48,6% по сравнению с показателем прошедшего года и составила 13,058 млрд рублей.
Политика
Зеленский уверен, что Украина стоит на пороге экономического прорыва
Украина находится на пороге настоящего экономического прорыва, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на инвестиционном форуме Invest in Ukraine в Мариуполе, сообщил 29 октября телеканал 112.ua.
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Политика
Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до газовой войны, так как Киев в данном случае ждёт поражение.
Музыка
«Время и Стекло» оживили тренды 2000-х в новом клипе
Группа "Время и Стекло" представила клип на трек "Лох" со своего последнего альбома "Vislovo". Режиссером видео стала Таню Муиньо.
Общество
«Левада-центр»: россияне боятся произвола властей больше смерти
Больше всего респонденты боятся болезни близких и детей, мировой войны, произвола властей и болезни.
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Политика
Зеленский начал визит в Мариуполь с осмотра трассы
Зеленский начал свой рабочий визит в город с осмотра реконструированной трассы Запорожье — Мариуполь.
Общество
Украинские политологи подрались в студии телеканала «Россия 1»
Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
Экономика
До 15 тысяч рублей поднимут минимальный размер зарплаты в Подмосковье
До пятнадцати тысяч рублей поднимут минимальный размер зарплаты в Подмосковье, передает пресс-служба областного Минсоцразвития.
Происшествия
Пять человек отравились угарным газом в Башкирии
В жилом доме города Нефтекамска из-за отравления газом погибла одна женщина, еще четыре человека, в том числе двое детей, были госпитализированы.
Космос