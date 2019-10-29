Политика

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Журналисты шведского издания Dagens Nyheter назвали Россию "историческим врагом" Европы и призвали Евросоюз сплотиться против Москвы. По мнению автора статьи, американский президент Дональд Трамп предал союзников по НАТО, приняв решение вывести войска из Сирии, что в итоге стало "триумфом" России.
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Россию назвали «историческим врагом» Европы

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Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы

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РЕН ТВвчера в 21:49

Шведский журналист назвал Россию «историческим врагом» Европы

News.ruвчера в 21:17

В Швеции назвали Россию «историческим врагом» Европы

Известиявчера в 20:30
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
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Взрыв прогремел при подготовке встречи военных России и Турции в Сирии

Устройство сдетонировало около бронеавтомобилей сотрудников российской военной полиции. В результате происшествия никто не пострадал.
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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
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Валерий Карпин рассказал о чемпионской гонке «Ростова»

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Ряд российских банков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) заинтересовались IPO саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco.
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