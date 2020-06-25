Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыШведский банк SEB оштрафован на $107 млн

Ранее журналисты выяснили, что клиенты банка в его подразделениях в странах Балтии отмывали деньги из России. 130 наиболее подозрительных компаний перевели через SEB около 280 млн долларов.
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Шведский банк SEB оштрафован на миллионов долларов

Эхо Москвывчера в 23:17

Шведский банк SEB выплатит штраф $107 млн за отмывание российских денег. Часть из них связана с делом Магнитского

Полит.рувчера в 14:57

Эстонский финрегулятор оштрафовал на €1 млн местный филиал шведского банка SEB

ПРАЙМвчера в 12:15

Шведский банк, замеченный в деле Магнитского, заплатит крупный штраф

ИА Красная Веснавчера в 13:07

Шведский банк SEB оштрафован на $107 млн за отмывание российских денег

Коммерсантъвчера в 13:04

Эстонский регулятор оштрафовал банк SEB на €1 млн за системы борьбы с отмыванием денег

ТАССвчера в 13:24

Швеция оштрафовала банк SEB на 95 млн евро за отмывание денег в Балтии

Интерфаксвчера в 13:51
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 02:40, Ашберн
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Мировые нефтяные цены отметили рост. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 02:19
Наука

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Всего шесть секунд обработки уничтожают 99% частиц нового коронавируса.
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Происшествия

Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ вчера в 13:10
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Гаджеты

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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
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В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав

Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
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Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
РИА Новости вчера в 10:01
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Политика

Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил

Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
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Политика

Саакашвили объяснил, в чём Россия превосходит Украину

Киев, 26 июня 2020, 07:24 — REGNUM Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы, заявил 25 июня бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, занимающий ныне пост главы исполнительного комитета украинского национального совета реформ.
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Общество

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Трамп назвал переброску войск в Польшу «сильным сигналом» для России

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Футбол

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С 28 июня снимается запрет на посещение парков, садов и скверов, детских и спортивных площадок (за исключением аттракционов).С 29 июня открываются зоологические парки площадью более 5 га, а также салоны маникюра и педикюра.
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Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области

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