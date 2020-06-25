Шведский финансовый регулятор выписал административный штраф местному банку SEB «за недостатки в его работе по борьбе с отмыванием денег в странах Балтии». Банк оштрафован на 1 млрд шведских крон (примерно $107 млн).

Шведский банк SEB оштрафован на $107 млн за отмывание российских денег

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