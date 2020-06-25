Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыШведский банк SEB оштрафован на $107 млн

Ранее журналисты выяснили, что клиенты банка в его подразделениях в странах Балтии отмывали деньги из России. 130 наиболее подозрительных компаний перевели через SEB около 280 млн долларов.
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Шведский банк SEB оштрафован на миллионов долларов

Эхо Москвывчера в 23:17

Шведский банк SEB выплатит штраф $107 млн за отмывание российских денег. Часть из них связана с делом Магнитского

Полит.рувчера в 14:57

Эстонский финрегулятор оштрафовал на €1 млн местный филиал шведского банка SEB

ПРАЙМвчера в 12:15

Шведский банк, замеченный в деле Магнитского, заплатит крупный штраф

ИА Красная Веснавчера в 13:07

Шведский банк SEB оштрафован на $107 млн за отмывание российских денег

Коммерсантъвчера в 13:04

Эстонский регулятор оштрафовал банк SEB на €1 млн за системы борьбы с отмыванием денег

ТАССвчера в 13:24

Швеция оштрафовала банк SEB на 95 млн евро за отмывание денег в Балтии

Интерфаксвчера в 13:51
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Автоматически обработано 7240 источников, обновлено в 06:53, Ашберн
Общество

Серебренников пришел на оглашение приговора без вещей

Газета.Ru 04:17
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Политика

В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием

Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
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Общество

В Кремле прокомментировали дело Серебренникова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело режиссёра Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» является поводом для тщательного анализа расходования госсредств в учреждениях культуры.
RT на русском 05:56
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Политика

В Нидерландах предложили перенести рассмотрение дела МН17 на 2021 год

Амстердам, 26 июня 2020, 12:50 — REGNUM Прокуратура Нидерландов предложила перенести рассмотрение дела о крушении рейса MH17 на январь-февраль 2021 года.
REGNUM 05:50
Религия

Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге

Напомним, сегодня проходит второе заседание церковного суда по делу схиигумена Сергия (Николая Романова), который нарушил указ правящего архиерея и запрет на священнослужение.
Коммерсантъ 05:08
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Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
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Общество

ЦИК сообщил о DDoS-атаке на свой сайт

ЦИК России сообщил о DDOS-атаке на свой сайт.
РИА Новости 06:35
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Происшествия

В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток

Сто десять человек погибли в индийских штатах Бихар и Уттар-Прадеш за последние два дня от ударов молний, сообщил департамент по борьбе со стихийными бедствиями.
РИА Новости 01:43
26
Политика

Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
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Общество

Более 10 миллионов россиян проголосовали по поправкам к Конституции

Участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли более 10 миллионов граждан, на данный момент явка составляет 9,2%. Об этом сообщил Центризбирком (ЦИК) России.
iReactor 05:18
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Кино

В Сети появился кадр со съемок подводных сцен второй части «Аватара»

Кадр со съемок подводных сцен во второй части научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона «Аватар» опубликовали создатели картины в официальном аккаунте в Twitter.
Известия вчера в 20:28
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
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Происшествия

Двух новых фигурантов дела Абызова объявили в международный розыск

Владимира Ниязова и Сергея Столярова объявили в розыск по делу экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.
Коммерсантъ 06:33
Технологии

Студия Артемия Лебедева выдавала нейросеть за реального дизайнера

News.ru 05:41
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Происшествия

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
5,2K
Общество

В России могут отложить новые правила медосвидетельствования водителей

Москва, 26 июня 2020, 12:33 — REGNUM Министерство здравоохранения России планирует отложить до 1 января 2021 года вступление в силу новых правил медицинского освидетельствования для водителей.
REGNUM 05:33
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Происшествия

В Амурской области после нападения на фермера задержали двух силовиков

6 июня в селе Новоспасск Архаринского района силовики напали на местного фермера и похитили сельскохозяйственную технику.
REGNUM вчера в 20:36
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Кино

Вышел трейлер сериала «Дивный новый мир»

Стриминговый сервис Peacock, который 15 апреля запустил американский телеканал NBC, опубликовал трейлер сериала «Дивный новый мир».
News.ru 06:11
Политика

Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
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Здоровье

Вирусолог объяснил новый всплеск коронавируса в Европе

По последним данным ВОЗ, в мире насчитывается почти 9,3 миллиона заразившихся коронавирусом, 479 тысяч из них умерли.
РИА Новости 05:05
Политика

Япония вынесла представление РФ из-за геологоразведки у Курил

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга сообщил о представлении, сделанном России в связи с проведением ею геолого-разведочных работ у берегов Курильских островов.
Газета.Ru 04:43
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Космос

Столкновение черных дыр может порождать вспышки света — астрономы

Столкновение черных дыр может порождать вспышки света. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:44
Здоровье

Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла

Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака.
РИА Новости 03:41
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Технологии

TikTok перестанет вести слежку за буфером обмена в iPhone

Популярный сервис TikTok перестанет вести слежку за буфером обмена в iPhone.
Актуальные Новости 03:31
Политика

Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной

Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили.
Известия вчера в 22:32
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Происшествия

На Кубани подтвердили 60 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 26 июня 2020, 11:14 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 26 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:14
1,9K
Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

Коммерсантъ 04:30
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Экономика

Кабмин разрешил выплачивать субсидии продающим алкоголь компаниям

Правительство России разрешило регионам в 2020 году осуществлять выплату субсидий предпринимателям с лицензией на продажу алкоголя.
RT на русском 04:11
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6,5K
Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
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