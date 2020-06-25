Финансовая инспекция (FI) Швеции оштрафовала банковскую группу SEB на 1 млрд шведских крон (95 млн евро) за недостатки в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в подразделениях странах Балтии.

Швеция оштрафовала банк SEB на 95 млн евро за отмывание денег в Балтии

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