Экономика
ИнтерфаксШвеция оштрафовала банк SEB на 95 млн евро за отмывание денег в Балтии
Финансовая инспекция (FI) Швеции оштрафовала банковскую группу SEB на 1 млрд шведских крон (95 млн евро) за недостатки в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в подразделениях странах Балтии.
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Происшествия
Сын Захарова ответил на предложение об «усыновлении» Ефремовым
Телеканал 360° 14:01
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Шоу-бизнес
Билли Айлиш внезапно отписалась от всех в Instagram
Американская певица Билли Айлиш отписалась от всех пользователей в соцсети Instagram, в том числе брата Финнеаса О’Коннелла и кумира детства музыканта Джастина Бибера, сообщает ET Canada.
РИА Новости 19:09
Политика
Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru 18:50
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии
Коммерсантъ 17:14
Футбол
L’Equipe: «Спартак» может подписать экс-форварда «Арсенала» Саного
Нападающий «Тулузы» Яя Саного может продолжить карьеру в «Спартаке», утверждает L'Equipe.
Спорт-Экспресс 12:26
Происшествия
Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы
Военное дело 03:49
Армия и оружие
ФРГ, Франция и Италия призывают остановить боевые действия в Ливии
Министры иностранных дел Франции, Германии и Италии сделали совместное заявление, в котором призвали незамедлительно и без условий прекратить боевые действия на территории Ливии.
Московский Комсомолец 19:30
Общество
ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе на минувшей неделе впервые за несколько месяцев зафиксировали рост числа новых случаев коронавирусной инфекции за семь дней, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
РИА Новости 13:21
Общество
С 1 июля в РФ начнут установку новых счетчиков электроэнергии
С 1 июля 2020 г. в многоквартирных и частных домах в РФ начнут установку новых счетчиков для учета электроэнергии.
Независимый публицист вчера в 23:36
Общество
Журналисту удалось дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Журналисту и ведущему телеканала «Дождь» Павлу Лобкову удалось дважды проголосовать по поправкам в Конституцию.
Readovka.ru 05:00
Общество
COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции
С начала эпидемии в Новосибирской области COVID-19 заразились 5458 человек.
Вести.Ru 09:36
Кино
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс возвращаются к съемкам новой «Матрицы»
Телепрограмма 08:11
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Здоровье
В Европе разрешили препарат от коронавируса
Одобрение EMA означает, что врачи могут назначить препарат Gilead в Европе, как только Европейская комиссия, исполнительный директор ЕС, даст свое одобрение, что теперь является формальностью, ожидаемой в течение следующей недели.
BFM.ru 18:08
Кино
«Не раз вернусь»: Генри Кавилл готов играть роль Супермена долгие годы
Киноафиша России 06:03
Политика
Лукашенко после парада Победы отправился в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы отправился в Минск.
ТАСС вчера в 08:33
Единоборства
Стало известно, на каком турнире выступит Хабиб Нурмагомедов
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов примет участие в турнире UFC 253. Об этом сообщил агент россиянина Али Абдель-Азиз.
МК-Спорт 13:48
Общество
Дурова обязали вернуть собранные на провальный проект деньги
Суд в США обязал основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова вернуть инвесторам собранные на провальный проект по созданию блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram деньги, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:53
Футбол
Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Тома Менье
Metaratings 11:41
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Футбол
Акинфеев эмоционально прокомментировал поражение от «Зенита»
В первом туре после возобновления чемпионата России в июне ЦСКА был на своем поле разгромлен "Зенитом" (0:4), после чего в отставку подал Ганчаренко, а также появилась информация о том, что Акинфеев думает над завершением карьеры.
Евро-футбол.ру 13:14
Общество
Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»
Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 14:02
Армия и оружие
Недозащитили: опубликованы последствия противостояния израильских F-16 с С-300 и «Панцирь-С»
Очередной рейд израильских ВВС против сирийских и иранских военных вновь завершился не в пользу систем ПВО С-300 и «Панцирь-С».
Avia.pro 00:14
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34