Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыШведский банк SEB оштрафован на $107 млн

Ранее журналисты выяснили, что клиенты банка в его подразделениях в странах Балтии отмывали деньги из России. 130 наиболее подозрительных компаний перевели через SEB около 280 млн долларов.
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Шведский банк SEB оштрафован на $107 млн за отмывание российских денег

Коммерсантъвчера в 13:04

Шведский банк SEB выплатит штраф $107 млн за отмывание российских денег. Часть из них связана с делом Магнитского

Полит.рувчера в 14:57

Швеция оштрафовала банк SEB на 95 млн евро за отмывание денег в Балтии

Интерфаксвчера в 13:51

Шведский банк, замеченный в деле Магнитского, заплатит крупный штраф

ИА Красная Веснавчера в 13:07

Шведский банк SEB оштрафован на миллионов долларов

Эхо Москвывчера в 23:17

Эстонский регулятор оштрафовал банк SEB на €1 млн за системы борьбы с отмыванием денег

ТАССвчера в 13:24

Эстонский финрегулятор оштрафовал на €1 млн местный филиал шведского банка SEB

ПРАЙМвчера в 12:15
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Общество

СМИ: Бари Алибасова отправили в психиатрическую клинику

Продюсера Бари Алибасова отправили в психиатрическую клинику. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 06:43
Общество

Росавиация планирует возобновить сообщение со странами СНГ

Замминистра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько предложил возобновить международное авиасообщение со странами СНГ и направил в Роспотребнадзор и аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой соответствующее письмо.
Уральский рабочий вчера в 01:32
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Общество

Серебренникова признали виновным в хищениях

Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
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Общество

Песков прокомментировал дело Серебренникова

Дело Серебренникова является поводом для анализа того, как осуществляется расходование госсредств в учреждениях культуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
BFM.ru 05:49
65
Происшествия

В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток

Сто десять человек погибли в индийских штатах Бихар и Уттар-Прадеш за последние два дня от ударов молний, сообщил департамент по борьбе со стихийными бедствиями.
РИА Новости 01:43
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Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

Коммерсантъ 04:30
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Общество

Более 10 млн человек проголосовали по поправкам к Конституции

Более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ЦИК.
RT на русском 05:23
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Происшествия

Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ вчера в 13:10
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Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми

Москва, 26 июня 2020, 11:27 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о единовременных выплатах семьям с детьми до 16 лет.
REGNUM 04:27
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Политика

В Минске заявили о возможности встречи Лукашенко и Путина 30 июня

RT на русском 06:35
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Происшествия

Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы

В Сети появилось видео инцидента с солдатом перед парадом Победы.
Рамблер 02:14
5,2K
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6,5K
Авто

Назвали самые дешевые и самые дорогие в обслуживании автомобили

Аналитики Autospot провели исследование, сравнив среднюю стоимость планового технического обслуживания самых продаваемых через интернет легковых транспортных средств в Москве и Санкт-Петербурге.
SpeedMe 03:06
Происшествия

Мощный взрыв прогремел в Тегеране

В ночь на 26 июня на востоке Тегерана произошел мощный взрыв.
Известия вчера в 19:55
10
Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
326
Общество

В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова

В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga вчера в 01:15
21
Политика

Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым

Как сообщает РИА Новости, по мнению Порошенко, «уникальный шанс» Украины заключается в том, что на фоне падения цен на нефть и «глубокого кризиса» в России якобы не смогут финансировать полуостров.
RT на русском вчера в 23:20
2,3K
Общество

В Госдуме предложили ввести выплату за отказ от места в детском саду

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от мест в детских садах.
Activityedu.ru вчера в 05:13
699
Политика

Кремль намерен ознакомиться с мнением филологов об ошибке в бюллетенях

Обещание ознакомиться с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу допущенной грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ИА Красная Весна 06:49
Происшествия

В Махачкале задержан руководитель регоператора по обращению с отходами

Арестованный обвиняется в краже денeжных срeдств, сэкономлeнных при вывозе твeрдых бытoвых отходов.
Замана 06:31
Общество

В Башкирии на день запретят продажу алкоголя

Как отмечает администрация Уфы, в соответствующем региональном законе указано введение ограничений во время массовых мероприятий.
News102.ru вчера в 05:19
13
Здоровье

Воронежский губернатор заявил о стабилизации эпидобстановки

Руководитель регуправления Роспотребнадзора Игорь Механтьев сообщил, что за неделю с 18 по 24 июня отмечается стабилизация темпов ежедневного прироста заболеваемости.
De Facto 03:38
38
Общество

Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России

Мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 04:16
21
Происшествия

Ребенок на заказ. Как работает суррогатное материнство в России

Телеканал 360° 00:00
2
Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
2,9K
Политика

Путин рассказал о противниках прямых выплат

Кризис глава государства назвал одним из наиболее масштабных.
Российская газета вчера в 17:28
824
Политика

В Кремле заявили о большом количестве фейков в связи с голосованием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:16
28
Наука

Найден способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

Ученые из Национальной лабораторией инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета выяснили, что ультрафиолетовое излучение специальных ламп способно быстро уничтожить коронавирус SARS-CoV-2.
Известия 00:21
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Транспорт

С 1 июля возобновляется движение поездов из Петербурга в Калининград

В РЖД объявили о точных датах возобновления движения пассажирских поездов в Калининград из Петербурга и Москвы с 1 июля, пишет ТАСС со ссылкой на слова руководителя пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрия Лыскова.
78.ru 05:49
13
Политика

Косово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне

Премьер-министр Косово Авдулла Хоти заявил об отказе от участия в переговорах с властями Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне.
Страна Советов on-line вчера в 09:04
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