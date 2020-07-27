Экономика
Газета.RuШведский бизнес показал рост прибыли из-за более мягкого карантина
Как отмечает издание, такие показатели связаны с отказом Швеции от жесткого карантина. Несмотря на негативные прогнозы, которые предсказывали экономический крах, бизнесу страны удалось избежать массовых банкротств.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Шведские компании показали рекордный рост прибыли за счёт отсутствия карантина
Говорит Москвавчера в 01:09
FT: шведские компании лучше отчитываются за второй квартал из-за более мягкого карантина
Коммерсантъ27 июля в 09:35
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:07, Ашберн
Происшествия
Семь человек умерли от коронавируса в Новосибирской области за сутки
Всего в регионе от коронавируса умерли 218 человек. За сутки инфекцию выявили у 107 человек, выздоровели – 212 пациента.
Вести Новосибирск 02:21
Хоккей
Нападающий Степан Санников вернулся в ХК «Сибирь»
В хоккейный клуб «Сибирь» вернулся нападающий Степан Санников, об этом сообщается на сайте команды.
АиФ Новосибирск 06:00
Общество
Губернатор Амурской области заявил, что не может снизить себе зарплату
В своем обращении Василий Орлов привел пример хабаровского губернатора Сергея Фургала, сократившего свою зарплату с миллиона до 400 тысяч рублей, и этот факт очень оценили люди.
RuNews24.ru вчера в 22:39
Хоккей
В КХЛ могут появиться клубы из Венгрии, Южной Кореи и ОАЭ
Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о возможном расширении лиги за счёт появления клубов из других стран.
Metaratings 07:24
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
Футбол
Ротенберг допустил, что Кокорин останется в «Сочи»
Владелец и президент «Сочи» Борис Ротенберг допускает, что форвард Александр Кокорин может продолжить карьеру в команде.
Sports.ru 06:40
Политика
Засуха в Крыму: Россия решит проблему военными методами? (MDR, Германия) (Mitteldeutscher Rundfunk)
Проблема с водой в Крыму обостряется "Любые учения на границе могут быстро превратиться в нападение", — заявили в украинском МИД.
ИноСМИ 06:35
Культура
Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Якубович подчеркнул, что он не уходит из шоу, все зависит от руководства Первого канала, которое решает дальнейшую судьбу передачи.
Evo-rus.com 27 июля в 06:05
Общество
За нелегальный техосмотр в РФ введут уголовную ответственность
Еще год назад президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому нелегальный техосмотр в стране будет уголовно наказуемым преступлением.
Live24 вчера в 08:15
Экономика
Экономист рассказал, кто пострадает от изъятия неподтвержденных доходов в ПФР
Беляев отметил, что из тени вышло все лишь порядка 750 тысяч самозанятых, которые согласились сделать это на льготных условиях.
Московский Комсомолец 06:37
Общество
Переболевшие COVID-19 в легкой форме могут заболеть повторно
Люди, перенесшие коронавирус в легкой форме, приобретают иммунитет только на несколько месяцев, сообщил заведующий лабораторией центра «Вектор» Ильназ Иматдинов.
Коммерсантъ 06:25
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ru 07:00
Культура
Второй сезон «Академии Амбрелла» превзошел первый по рейтингу на Rotten Tomatoes
Popcornnews.ru вчера в 07:00
Общество
МЧС России предупредило об опасной геомагнитной буре 28 июля
Об опасной геомагнитной буре в своем докладе сообщил Сергей Диденко, начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ.
Телеканал Краснодар вчера в 04:35
Происшествия
Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова
Пресненский суд Москвы перенес предварительное заседание по делу актера Михаила Ефремова на 30 июля.
ТАСС 04:22
Авто
Kia представила новый Carnival, который появится в России
Южнокорейский автопроизводитель выводит новый Carnival в отдельный класс GUV (Grand Utility Vehicle -- большой утилитарный автомобиль).
Motor 07:17
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости 27 июля в 09:28
Кино
Национальная молодежная кинопремия приглашает липчан к участию
С 23 июля по 15 сентября 2020 года пройдет первый этап Национальной молодежной кинопремии, в ходе которого молодые режиссёры могут подать заявку и загрузить свою работу на конкурс.
Липецкое время вчера в 10:52
Здоровье
В Омской области выздоровело более 4000 заразившихся коронавирусом
По состоянию на 28 июля, в Омской области 62 процента омичей, у которых выявлен Covid-19, выздоровели.
ВОмске вчера в 06:49
Футбол
В Брянске состоится первый матч «Динамо» в первенстве ФНЛ
Новый путь 32 07:30
Здоровье
В Тыве засекретили количество заболевших коронавирусом
Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Республике Тыва с 21 июля перестал публиковать число заболевших коронавирусом.
Байкал24 05:46
Авто
В Мытищах нашли уникальную грузопассажирскую «Волгу»
В подмосковных Мытищах сфотографировали уникальную «Волгу».
Журнал Авто.ру 27 июля в 08:05
Игры
Прибытие на Землю и геймплей во вступительном ролике Destroy All Humans
Издание IGN опубликовало 16-минутное вступление из ремейка Destroy All Humans от Black Forest Games.
Srnsk 26 июля в 17:50
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб после падения из окна многоэтажки в Воронеже
Блокнот Воронеж 07:41
Финансы
ФРС сегодня может дожать доллар
Ожидается, что осложненные вирусом перспективы крупнейшей экономики мира приведут к тому, что Федеральный резерв США будет придерживаться «голубиной позиции» в своем решении по ДКП, которое огласит позднее сегодня.
Profinance.ru 03:56
Происшествия
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Известия вчера в 06:07
Шоу-бизнес
Старшая дочь Самойловой и Джигана празднует день рождения
Bimru.ru 27 июля в 09:12
Общество
Сборка международного термоядерного реактора стартовала во Франции
Московский Комсомолец вчера в 10:32
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем
В большей степени подписчики старались подколоть Кристину за такую шутку. "После развода оргазм только такой", - подписала Асмус.
CT news вчера в 16:54