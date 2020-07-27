Экономика

Газета.RuГазета.RuШведский бизнес показал рост прибыли из-за более мягкого карантина

Как отмечает издание, такие показатели связаны с отказом Швеции от жесткого карантина. Несмотря на негативные прогнозы, которые предсказывали экономический крах, бизнесу страны удалось избежать массовых банкротств.
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На всех станциях Московского метрополитена начались рейды по проверке наличия средств индивидуальной защиты у пассажиров.
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