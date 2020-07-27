Экономика
Газета.RuШведский бизнес показал рост прибыли из-за более мягкого карантина
Как отмечает издание, такие показатели связаны с отказом Швеции от жесткого карантина. Несмотря на негативные прогнозы, которые предсказывали экономический крах, бизнесу страны удалось избежать массовых банкротств.
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FT: шведские компании лучше отчитываются за второй квартал из-за более мягкого карантина
Коммерсантъвчера в 09:35
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Политика
Эксперт заявил о втором «Буке» в деле о крушении Boeing MH17
Лукашевич заявил, что данные о втором «Буке» подтвердило следствие.
Lenta.ru 11:48
Наука
Высокое содержание лития в питьевой воде предотвращает риск суицида
Ученые заметили, что страны с бо́льшим содержанием лития в питьевой воде имеют более низкую статистику смертей в результате суицида.
Машины и Механизмы 00:52
Автоспорт
Всех пилотов Формулы-1 обязали принять участие в акции против расизма
В понедельник, 27-го июля, стало известно, что руководство Формулы-1 приняло решение провести акцию, направленную против расизма.
Sport.ru вчера в 14:29
Путешествия
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
Газета.Ru 02:04
Культура
Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года
Объявлены номинанты на 72-ю премию «Эмми», которая вручается лучшим сериалам, шоу и телепрограммам года.
Lenta.ru 13:00
Общество
У нескольких протестующих в Хабаровске изъяли ножи и топор
У некоторых участников несогласованных акций в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала изъяли ножи и топор.
Журналистская правда 04:07
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
Наука
Университет Лагос показал новый способ биометрической идентификации
Как сообщает ToDay News Ufa, теперь известно, что специалисты из Университета Лагос смогли обнаружить и начать исследование совершенно нового способа биометрической идентификации человека.
ToDay News Ufa вчера в 10:35
Происшествия
В Москве однорукий мужчина спас выпавшего из окна ребенка
На западе Москвы однорукий мужчина, работающий охранником, спас выпавшего из окна семилетнего мальчика.
Газета.Ru 08:14
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
Гаджеты
Полный вперёд: AMD подтвердила выпуск 5-нм процессоров на Zen 4 и видеокарт на RDNA 3 в 2021 году
Пока что планы компании ограничены архитектурой Zen 3. Ранее AMD уже подтвердила, что потребительские процессоры Ryzen 4000 на основе Zen 3 появятся в этом году.
3DNews 12:58
Футбол
Московский «Локомотив» предложил Кокорину 4 миллиона евро подъемных
Москва, 28 июля 2020, 17:14 — REGNUM Руководство московского «Локомотива» предложило 29-летнему российскому форварду Александру Кокорину контракт, в котором прописаны 4 миллиона евро подъемных.
REGNUM 10:14
Авто
Mercedes-Benz выпустит новый компактвэн T-Class
В 2022 году в линейке баварского бренда Mercedes-Benz появится новый пассажирский компактвэн T-Class.
Новые автомобили 12:19
Авто
Уникальную гибридную «Волгу» сфотографировали в Мытищах
На одной из парковок в подмосковных Мытищах сфотографировали уникальный ГАЗ-31105.
Daily-Motor.Ru 00:48
Футбол
Маммана может перейти из «Зенита» в «Сочи»
Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана может начать новый сезон в качестве игрока футбольного клуба «Сочи».
Metaratings 13:32
Общество
В Ноябрьске четыре выпускника школ сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов
Московский Комсомолец Ямал 09:50
Общество
Число заболевших коронавирусом в администрации Ялты превысило 20
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что к настоящему времени среди сотрудников ялтинской администрации зафиксировано более 20 случаев заболевания коронавирусом.
RT на русском 12:04
Экономика
В Минтруде пообещали обеспечить пенсионерам реальный рост выплат
В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что размер выплат, предназначенных для пенсионеров, определяет не указ, а Федеральный закон 350-ФЗ, по которому в период с 2021 по 2024 год индексация окажется выше уровня прогнозируемой инфляции.
Дни24 05:25
Транспорт
В московском метро начались рейды по проверке масочного режима
На всех станциях Московского метрополитена начались рейды по проверке наличия средств индивидуальной защиты у пассажиров.
Известия 11:32
Политика
В Киеве переименовали улицу Российскую
В Дарницком районе Киева переименовали улицу Российскую.
RT на русском 13:17
Политика
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
Технологии
Google соединит США, Великобританию и Испанию новым сетевым кабелем
В корпорации заявили, что внедряют в сеть кабелей передовые технологии. Таким образом, значительно обновятся старые действующие линии.
Evo-rus.com 09:40
Общество
Суд в Москве оштрафовал главу ФБК Жданова на 100 тыс. рублей
Судебный участок мирового судьи района Даниловский в Москве во вторник принял решение оштрафовать на 100 тыс. рублей директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова за злостное неисполнение решения суда.
ТАСС 12:48
Технологии
PlayStation 5 может получить сменный корпус
News.ru вчера в 15:06
Общество
Билл Гейтс раскритиковал систему диагностики коронавируса в США
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью телеканалу CNBC раскритиковал американскую систему тестирования коронавируса.
Газета.Ru 13:38